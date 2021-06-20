https://ria.ru/20210620/puteshestvie-1737633144.html

"Проснулся, а тут медведь!" Двое ставропольцев идут во Владивосток пешком

"Проснулся, а тут медведь!" Двое ставропольцев идут во Владивосток пешком - РИА Новости, 20.06.2021

"Проснулся, а тут медведь!" Двое ставропольцев идут во Владивосток пешком

В середине мая друзья Денис и Евгений сидели на берегу моря. Один сказал, что хочет посмотреть на океан, второй, недолго думая, предложил: "Пойдем во... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T08:00

2021-06-20T08:00

2021-06-20T08:06

туризм

дальний восток

сочи

владивосток

краснодарский край

ставрополь

общество

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Мария Семенова. В середине мая друзья Денис и Евгений сидели на берегу моря. Один сказал, что хочет посмотреть на океан, второй, недолго думая, предложил: "Пойдем во Владивосток". Больше месяца они в пути, дошли до Волгограда. На старте у путешественников было два пледа, небольшой запас тушенки и полторы тысячи рублей — ни палатки, ни спальников. Чтобы не остаться без обеда, одалживали у местных удочки и ловили рыбу.Древние людиДенис Шарапов и Евгений Куцелаба знают друг друга восемь лет: когда-то Денис встречался с сестрой Жени, та познакомила его с семьей. Романтические отношения с девушкой давно закончились, но остались дружеские с ее братом. Молодые люди — коллеги, занимаются строительством. Вдвоем отправились на заработки в Сочи.История пешего путешествия длиной почти в десять тысяч километров началась с вопроса: "Жень, а ты где бы хотел побывать?" Куцелаба ответил: "На берегу океана". Денис сказал: "Давай пешком во Владивосток?" Женя пожал плечами: "Давай".Друзья признаются — каждый тогда не верил, что второй воспринял идею всерьез. Оба решили: "пошутил и забудет". Но уже через сутки, тринадцатого мая, выдвинулись в путь — "Просто бросили все и пошли". С собой почти ничего не было: один рюкзак, два пледа, немного еды, ножи и другие мелочи. Денег — полторы тысячи рублей на все про все."Мы ни о чем не думали, не прикидывали, будут нам помогать или нет. Как в древности люди жили: идут, увидели реку — поудили, поели. Денег хватило на неделю. Экономили — ловили рыбу, крабов. Заходили в дома, одалживали удочки. Ни один человек нам ни в чем не отказал. Спали в пледах на голой земле — бывало холодно, мокро. В дождь старались какое-то укрытие соорудить, но на ночлег ни к кому не просились. Бывало, простужались, шли с температурой — а куда деваться", — рассказывает Денис."Просто отсиделись"Пока что самое опасное приключение пережили недалеко от села Шаумян в Краснодарском крае. В девять вечера остановились на ночлег: отошли на 200 метров от трассы и разбили лагерь — разогрели на костре консервы, один плед постелили на землю, вторым укрылись. Иногда проходят мимо пастушьих кошар — там больших сторожевых псов не держат на привязи. Но собаки пока не нападали. По наблюдениям друзей, примерно каждая десятая машина притормаживает, предлагает подвезти. Однако у них строгое правило: никакого транспорта. И хотя идея появилась случайно, следовать ей стараются строго. Просто из азарта: "Еще нет людей, которые от Сочи до Владивостока добрались пешком. Мы, наверное, будем первыми". "Ты что, дурак?"За месяц с небольшим Денис и Евгений дошли до Волгограда — погуляли по набережной, сфотографировались на Мамаевом кургане. После того как о путешественниках рассказали местные СМИ, им начали помогать как добровольцы, так и туристические фирмы.В Ставрополе разжились палаткой и спальниками — больше не надо лежать на голой земле. Спортивные магазины обещают помочь с теплой одеждой в холода. Некоторые едут по пятьсот километров в одну сторону, просто чтобы сделать селфи с путешественниками. Практически все знакомые их поддерживают. Родители тоже смирились со странным выбором, теперь гордятся сыновьями-экстремалами. Негатива тоже хватает, но в основном в социальных сетях. Под каждым постом о путешествии, кроме восторженных откликов, то и дело видишь недоуменное: "Лучше бы работать пошли". Денис и Женя только отмахиваются: "Мы в жизни столько трудились, никому не пожелаем". Сейчас идут с двумя рюкзаками, каждый — по 15 килограммов. За день преодолевают 30-50 километров: "Зависит от дороги, погоды, настроения, от того, болят или не болят ноги". Пока что личный рекорд ставропольцев — 58 километров за 14 часов. В дороге их заставали и ливень, и град. Друзья не скрывают, что частенько ссорятся, ведь время от времени ритмы не совпадают: один устал, второй рвется пройти еще десяток километров. Но на следующий день конфликты забывают. Евгений похудел на девять килограммов. Путешественники шутят — "С нами часто просятся те, кто хочет сбросить вес". Но они всем отказывают: "С собой никого нельзя брать, мы не знаем, что за человек, какое у него здоровье, — это то же самое, что на себе его нести". Раз в неделю, чтобы постирать одежду и привести себя в порядок, друзья снимают квартиру — благодаря пожертвованиям подписчиков. Впрочем, по словам молодых людей, о приличном заработке в соцсетях речи пока нет: денег хватает только на элементарные дорожные потребности. Телефоны первое время заряжали в придорожных магазинах и кафе, сейчас у них с собой три батареи повышенной емкости. "Прекратить не хотели ни разу. Бывает, конечно, утром просыпаешься и вздыхаешь: "Ну вот, опять идти и идти". Но это пятиминутная лень. Потом поднимаешься и топаешь. В самом начале, когда не было даже палатки, мы просто шли и веселились. Настроение, в принципе, и сейчас такое же". "Нас ждет тайга"Выходя из Сочи, друзья не думали о том, как преодолевать тайгу. Да и сейчас не концентрируются на этом, решают проблемы по мере поступления. Но мысли нет-нет да проскальзывают: невозможно выбросить из головы, что в Сибири и на Дальнем Востоке придется шагать по местности, где на сотню километров — ни единого дома. После того как за авантюрой ставропольцев начали следить тысячи людей, они поняли, что пути назад нет. Жизнью рискнут, но доберутся до конечной точки. Иногда присматриваются к картам: по прикидкам, самый длинный переход, где не встретишь ни одной живой души, — 170 километров.Сейчас Денису 26 лет, Евгению — 29. По подсчетам друзей, дни рождения отметят уже в тайге. До Владивостока планируют добраться минимум через полгода.

https://ria.ru/20201015/slepye-1579839563.html

https://ria.ru/20200126/1563854456.html

дальний восток

сочи

владивосток

краснодарский край

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, дальний восток, сочи, владивосток, краснодарский край, ставрополь, общество