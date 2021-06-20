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В Сербии около оружейной фабрики загорелся лес

В Сербии около оружейной фабрики загорелся лес - РИА Новости, 20.06.2021

В Сербии около оружейной фабрики загорелся лес

Лес загорелся вечером в воскресенье в районе фабрики оружия в Сербии близ города Чачак, где в ночь на субботу произошел второй за месяц пожар и взрывы, передает РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T23:26

2021-06-20T23:26

2021-06-20T23:26

небойша стефанович

александр вучич

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 20 июн - РИА Новости. Лес загорелся вечером в воскресенье в районе фабрики оружия в Сербии близ города Чачак, где в ночь на субботу произошел второй за месяц пожар и взрывы, передает местный информационный портал Morava.infoВ субботу, 19 июня, на оборонном предприятии "Слобода" близ города Чачак около 20.00 (21.00 мск) произошел сильный взрыв, вслед за ним - несколько взрывов поменьше. Над фабрикой возникло облако дыма. При взрыве легкие травмы получили три работника предприятия, они госпитализированы. Людей, проживающих в домах рядом с фабрикой, эвакуировали на городской стадион. В ночь на воскресенье мэр Милун Тодорович сообщил в соцсетях, что пожар локализован и потушен. Новых взрывов и пожара ночью и днем в воскресенье не было.Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье указал на странности возникновения пожара, по его данным, "последний взрыв произошел в помещении, где не было электрической проводки". Оппозиция призвала к ответственности министра обороны и все руководство страны. Министр обороны Небойша Стефанович категорически отверг обвинения оппозиции."В районе фабрики "Слобода" начался лесной пожар, который быстро распространяется. Огонь двигается по лесу к поселку Томашевичи. Все доступные пожарные расчеты на месте и участвуют в локализации огня. Причины возгорания пока не установлены", - сообщил портал и приложил фотографии.На оборонном предприятии "Слобода" в Чачаке в ночь на 4 июня произошел пожар и серия взрывов. Министр обороны Небойша Стефанович сообщил тогда, что ранее предприятие заключило договоры на поставку оружия за рубеж более чем на 50 миллионов евро в 2021 году. Он указал, что вопреки распространившейся информации на загоревшемся складе не было артиллерийских снарядов, "только элементы взрывателей". Склад гасили три армейских вертолета, которые за 50 часов сбросили 110 тонн воды.По данным властей Чачака, первые взрывы на складе боеприпасов оборонного предприятия "Слобода" начались в ночь на 4 июня около 1.30 по местному времени (2.30 мск). Третья смена работников фабрики и жители близлежащих домов были эвакуированы или прятались в подвалах домов. Ущерб от взрывов на оборонном предприятии, по предварительной оценке, которую привел президент Сербии Александр Вучич, составляет от полутора до двух миллионов евро. Предприятие вернулось к работе 8 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/serbiya-1737780139.html

https://ria.ru/20210620/serbiya-1737775965.html

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небойша стефанович, александр вучич, сербия, в мире