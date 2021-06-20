https://ria.ru/20210620/pozhar-1737815365.html
В Красноярском крае загорелся православный храм
В Красноярском крае загорелся православный храм - РИА Новости, 20.06.2021
В Красноярском крае загорелся православный храм
В деревянном храме Покрова Божией Матери в Красноярском крае случился пожар, он ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T20:40
2021-06-20T20:40
2021-06-20T20:40
религия и мировоззрение
красноярский край
сухобузимский район
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В деревянном храме Покрова Божией Матери в Красноярском крае случился пожар, он ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, пожар произошел в селе Большой Балчуг в Сухобузимском районе Красноярского края."Пожар в деревянном двухэтажном храме Покрова Божией Матери ликвидирован на площади 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что зданию более 100 лет.
https://ria.ru/20210608/khram-1736111579.html
красноярский край
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красноярский край, сухобузимский район, происшествия
В Красноярском крае загорелся православный храм
В Красноярском крае загорелся деревянный храм Покрова Божией Матери