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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210620/pozhar-1737815365.html
В Красноярском крае загорелся православный храм
В Красноярском крае загорелся православный храм - РИА Новости, 20.06.2021
В Красноярском крае загорелся православный храм
В деревянном храме Покрова Божией Матери в Красноярском крае случился пожар, он ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T20:40
2021-06-20T20:40
религия и мировоззрение
красноярский край
сухобузимский район
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В деревянном храме Покрова Божией Матери в Красноярском крае случился пожар, он ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, пожар произошел в селе Большой Балчуг в Сухобузимском районе Красноярского края."Пожар в деревянном двухэтажном храме Покрова Божией Матери ликвидирован на площади 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что зданию более 100 лет.
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красноярский край
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красноярский край, сухобузимский район, происшествия
В Красноярском крае загорелся православный храм
20:40 20.06.2021
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС РФ по Красноярскому краюЛиквидация пожара в Красноярском крае
Ликвидация пожара в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

В Красноярском крае загорелся деревянный храм Покрова Божией Матери

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В деревянном храме Покрова Божией Матери в Красноярском крае случился пожар, он ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, пожар произошел в селе Большой Балчуг в Сухобузимском районе Красноярского края.
"Пожар в деревянном двухэтажном храме Покрова Божией Матери ликвидирован на площади 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что зданию более 100 лет.
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