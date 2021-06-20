https://ria.ru/20210620/pozhar-1737815365.html

В Красноярском крае загорелся православный храм

В Красноярском крае загорелся православный храм - РИА Новости, 20.06.2021

В Красноярском крае загорелся православный храм

В деревянном храме Покрова Божией Матери в Красноярском крае случился пожар, он ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T20:40

2021-06-20T20:40

2021-06-20T20:40

религия и мировоззрение

красноярский край

сухобузимский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/03/1591863645_0:37:1280:756_1920x0_80_0_0_f3ca41cc2f6047ecdfe25d33c606ab88.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В деревянном храме Покрова Божией Матери в Красноярском крае случился пожар, он ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, пожар произошел в селе Большой Балчуг в Сухобузимском районе Красноярского края."Пожар в деревянном двухэтажном храме Покрова Божией Матери ликвидирован на площади 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что зданию более 100 лет.

https://ria.ru/20210608/khram-1736111579.html

красноярский край

сухобузимский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, сухобузимский район, происшествия