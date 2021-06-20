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При пожаре в доме в Красноярске погибли два человека
При пожаре в доме в Красноярске погибли два человека - РИА Новости, 20.06.2021
При пожаре в доме в Красноярске погибли два человека
Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в четырехквартирном доме в Красноярске, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T13:19
2021-06-20T13:19
2021-06-20T15:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 июн — РИА Новости. Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в четырехквартирном доме в Красноярске, сообщает краевой главк МЧС.По данным пресс-службы, сообщение о пожаре в жилом доме на улице Туристической поступило в 15:37 (11:37 мск)."Площадь пожара увеличилась, и сейчас 200 квадратных метров. Дом четырехквартирный. Обнаружены двое погибших. Тушение пожара продолжается", — сообщили в МЧС.На тушении работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава.Позднее стало известно, что возгорание площадью в 200 "квадратов" локализовали."В 17.05 ( 13.05 мск) локализация пожара на площади 200 кв.м", - говорится в сообщении краевого главка МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия
При пожаре в доме в Красноярске погибли два человека
13:19 20.06.2021 (обновлено: 15:57 20.06.2021)
При пожаре в четырехквартирном доме в Красноярске погибли два человека
КРАСНОЯРСК, 20 июн — РИА Новости.
Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в четырехквартирном доме в Красноярске
, сообщает краевой главк МЧС
.
По данным пресс-службы, сообщение о пожаре в жилом доме на улице Туристической поступило в 15:37 (11:37 мск).
"Площадь пожара увеличилась, и сейчас 200 квадратных метров. Дом четырехквартирный. Обнаружены двое погибших. Тушение пожара продолжается", — сообщили в МЧС.
На тушении работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава.
Позднее стало известно, что возгорание площадью в 200 "квадратов" локализовали.
"В 17.05 ( 13.05 мск) локализация пожара на площади 200 кв.м", - говорится в сообщении краевого главка МЧС.