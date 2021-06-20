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В Сербии потушили пожар на заводе, где прогремел взрыв

В Сербии потушили пожар на заводе, где прогремел взрыв - РИА Новости, 20.06.2021

В Сербии потушили пожар на заводе, где прогремел взрыв

Пожар на оборонном предприятии в городе Чачак в Сербии в субботу потушен, сообщил градоначальник Милун Тодорович. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T01:31

2021-06-20T01:31

2021-06-20T01:45

небойша стефанович

александр вучич

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Пожар на оборонном предприятии в городе Чачак в Сербии в субботу потушен, сообщил градоначальник Милун Тодорович.В субботу, что около 20.00 (21.00 мск) сблизи города Чачак произошел сильный взрыв, вслед за ним - несколько поменьше. Над фабрикой "Слобода" возникло облако дыма. При взрыве легкие травмы получили три работника предприятия, они госпитализированы. Людей, проживающих в домах рядом с фабрикой, эвакуировали на городской стадион.На оборонном предприятии "Слобода" в Чачаке в ночь на 4 июня произошел пожар и серия взрывов. Министр обороны Небойша Стефанович сообщил тогда, что ранее предприятие заключило договоры на поставку оружия за рубеж более чем на 50 миллионов евро в 2021 году. Он указал, что вопреки распространившейся информации на загоревшемся складе не было артиллерийских снарядов, "только элементы взрывателей". Склад гасили три армейских вертолета, которые за 50 часов сбросили 110 тонн воды.По данным властей Чачака, первые взрывы на складе боеприпасов оборонного предприятия "Слобода" начались в ночь на 4 июня около 1.30 по местному времени (2.30 мск). Третья смена работников фабрики и жители близлежащих домов были эвакуированы или прятались в подвалах домов. Ущерб от взрывов на оборонном предприятии, по предварительной оценке, которую привел президент Сербии Александр Вучич, составляет от полутора до двух миллионов евро. Предприятие вернулось к работе 8 июня.

https://ria.ru/20210619/vzryv-1737735073.html

сербия

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небойша стефанович, александр вучич, сербия, в мире