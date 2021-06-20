https://ria.ru/20210620/posly-1737809344.html

Антонов рассказал о задачах России и США после возвращения послов

Антонов рассказал о задачах России и США после возвращения послов - РИА Новости, 20.06.2021

Антонов рассказал о задачах России и США после возвращения послов

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что главная задача РФ и США после возвращения послов к местам работы - восстановить диалоговые механизмы. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T19:45

2021-06-20T19:45

2021-06-20T20:15

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сша

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что главная задача РФ и США после возвращения послов к местам работы - восстановить диалоговые механизмы."Думаю, что заряд получен. Задача просто работать и реализовывать те слова, которые были сказаны президентами", - сказал Антонов журналистам."Задача стоит сейчас - надо выправлять диалог, в первую очередь надо восстанавливать диалоговые механизмы, которые в последние годы были разрушены или подорваны", - указал посол.По его словам, надо попытаться разобраться в том, что можно сделать для реализации тех моментов, которые обсуждали президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве.

https://ria.ru/20210620/antonov-1737810123.html

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2021

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