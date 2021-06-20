https://ria.ru/20210620/podrobnosti-1737811228.html

Раскрыты подробности самоубийства полицейского у посольства Туркменистана

Раскрыты подробности самоубийства полицейского у посольства Туркменистана - РИА Новости, 20.06.2021

Раскрыты подробности самоубийства полицейского у посольства Туркменистана

Личные проблемы стали причиной самоубийства полицейского, дежурившего на посту охраны туркменского посольства в Москве, пишет МК со ссылкой на начальника... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T20:09

2021-06-20T20:09

2021-06-20T20:09

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Личные проблемы стали причиной самоубийства полицейского, дежурившего на посту охраны туркменского посольства в Москве, пишет МК со ссылкой на начальника погибшего. О случившемся стало известно около пяти часов утра. Дежурный комендант посольства услышал шум и решил осмотреть территорию. Заглянув в будку охраны, мужчина увидел тело сотрудника полиции, охранявшего диппредставительство. Комендант побежал по Филипповскому переулку и встретил сторожа отделения банка и местного жителя. Он попросил их вызвать скорую и полицию. По данным газеты, погибший полицейский родом из Воскресенского района. Лейтенант заступил на службу накануне, каких-либо претензий не высказывал. По мнению командира полка, причиной самоубийства стали проблемы в личной жизни, а не рабочие вопросы.

https://ria.ru/20210216/podmoskove-1597756335.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия