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Раскрыты подробности самоубийства полицейского у посольства Туркменистана
Раскрыты подробности самоубийства полицейского у посольства Туркменистана - РИА Новости, 20.06.2021
Раскрыты подробности самоубийства полицейского у посольства Туркменистана
Личные проблемы стали причиной самоубийства полицейского, дежурившего на посту охраны туркменского посольства в Москве, пишет МК со ссылкой на начальника... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T20:09
2021-06-20T20:09
2021-06-20T20:09
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Личные проблемы стали причиной самоубийства полицейского, дежурившего на посту охраны туркменского посольства в Москве, пишет МК со ссылкой на начальника погибшего. О случившемся стало известно около пяти часов утра. Дежурный комендант посольства услышал шум и решил осмотреть территорию. Заглянув в будку охраны, мужчина увидел тело сотрудника полиции, охранявшего диппредставительство. Комендант побежал по Филипповскому переулку и встретил сторожа отделения банка и местного жителя. Он попросил их вызвать скорую и полицию. По данным газеты, погибший полицейский родом из Воскресенского района. Лейтенант заступил на службу накануне, каких-либо претензий не высказывал. По мнению командира полка, причиной самоубийства стали проблемы в личной жизни, а не рабочие вопросы.
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москва, происшествия