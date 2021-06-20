https://ria.ru/20210620/opolzen-1737812168.html

На одну из улиц в Красноярске из-за ливня сошел оползень

На одну из улиц в Красноярске из-за ливня сошел оползень - РИА Новости, 20.06.2021

На одну из улиц в Красноярске из-за ливня сошел оползень

Оползень сошел на одну из улиц в Красноярске из-за ливня, сообщается на странице управления ГИБДД по Красноярскому краю в социальной сети "ВКонтакте . РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T20:17

2021-06-20T20:17

2021-06-20T20:41

александр усс

красноярский край

октябрьский район

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 20 июн - РИА Новости. Оползень сошел на одну из улиц в Красноярске из-за ливня, сообщается на странице управления ГИБДД по Красноярскому краю в социальной сети "ВКонтакте .Ранее в социальных сетях красноярцы начали выкладывать последствия сильного ливня, прошедшего в городе. На кадрах видео, выложенных в сеть, видно как автомобили передвигаются в огромных лужах, образовавшихся на некоторых перекрестках в центре города. Также на подъезде к Николаевскому мосту размыло склон и земля вместе с водой попала на проезжую часть, однако движение не ограничено."В Красноярске ограничено движение на улице Брянская в районе дома 11. На проезжую часть дороги сошёл оползень. На месте работают сотрудники ДПС и коммунальные службы", - говорится в сообщении.Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем аккаунте в Instagram сообщил о своём поручении по оперативной ликвидации последствий сильного ливня в Красноярске."Проехал отдельные места в Красноярске, пострадавшие от ливня. Поручил городским властям оперативно включиться в их ликвидацию. При необходимости окажем помощь силами краевых предприятий", - говорится в сообщении.В компании "Россети-Сибирь" РИА Новости сообщили, что во время дождя было незначительное отключение электроэнергии в центре и в Октябрьском районе города, но в данный момент электроснабжение восстановлено. На улицах города работает водооткачивающая техника.

красноярский край

октябрьский район

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр усс, красноярский край, октябрьский район, красноярск, происшествия