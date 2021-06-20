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В Новокузнецке из-за сильного ветра дерево упало на ребенка и его отца
В Новокузнецке из-за сильного ветра дерево упало на ребенка и его отца - РИА Новости, 20.06.2021
В Новокузнецке из-за сильного ветра дерево упало на ребенка и его отца
Дерево из-за сильного ветра упало на ребенка и его отца в городе Новокузнецке, пострадавшие госпитализированы, следователи проводят проверку, сообщает... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:41
2021-06-20T10:41
следственный комитет россии (ск рф)
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 20 июн - РИА Новости. Дерево из-за сильного ветра упало на ребенка и его отца в городе Новокузнецке, пострадавшие госпитализированы, следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Сообщение о том, что в Новокузнецке в районе парка "Лесная республика" на 7-летнего ребенка и 32-летнего мужчину упало дерево, поступило 19 июня примерно в 23.00 (19.00 мск). Следователи начали доследственную проверку."Предварительно установлено, что в парке отмечали свадьбу. Во время сильного ветра дерево упало на 7-летнего ребенка и его отца. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы", – говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), новокузнецк, кемеровская область, происшествия
В Новокузнецке из-за сильного ветра дерево упало на ребенка и его отца
10:41 20.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Новокузнецке ребенка и его отца госпитализировали после падения на них дерева

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 20 июн - РИА Новости. Дерево из-за сильного ветра упало на ребенка и его отца в городе Новокузнецке, пострадавшие госпитализированы, следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Сообщение о том, что в Новокузнецке в районе парка "Лесная республика" на 7-летнего ребенка и 32-летнего мужчину упало дерево, поступило 19 июня примерно в 23.00 (19.00 мск). Следователи начали доследственную проверку.
"Предварительно установлено, что в парке отмечали свадьбу. Во время сильного ветра дерево упало на 7-летнего ребенка и его отца. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы", – говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 19:26
В Москве ребенок пострадал от падения ветки дерева
 
Следственный комитет России (СК РФ)НовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
 
 
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