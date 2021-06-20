https://ria.ru/20210620/mordoviya-1737806585.html

Победителями кадрового проекта "Моя Мордовия" стали 40 человек

Победителями кадрового проекта "Моя Мордовия" стали 40 человек - РИА Новости, 20.06.2021

Победителями кадрового проекта "Моя Мордовия" стали 40 человек

Сорок человек стали победителями республиканского кадрового проекта "Моя Мордовия", церемония награждения состоялась в Саранске в воскресенье, сообщает... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T19:05

2021-06-20T19:05

2021-06-20T19:05

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Сорок человек стали победителями республиканского кадрового проекта "Моя Мордовия", церемония награждения состоялась в Саранске в воскресенье, сообщает пресс-служба главы региона.Кадровый проект "Моя Мордовия" стартовал 3 марта 2021 года, было получено 6047 заявок на участие. На промежуточных отборочных этапах участники писали эссе и проходили дистанционное тестирование. 224 участника, которые показали максимальные результаты после этих этапов, получили приглашение в финал. По итогам очного контрольного тестирования, проведенного 17 июня, свои результаты подтвердил 161 участник. Они приняли участие в финальном этапе конкурса."По итогам финала победителями проекта стали 40 человек. Они войдут в региональный резерв управленческих кадров, некоторые из них сразу получат предложения о работе в органах исполнительной власти разного уровня, вплоть до правительства республики. Также победителям будет предоставлена возможность пройти обучение по программе "Развитие управленческих навыков руководителя", которая будет состоять из мастер-классов преподавателей федеральной "Школы губернаторов", - говорится в сообщении.Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов поблагодарил финалистов за плодотворную работу в ходе заключительного этапа проекта, подчеркнув, что перед ними стояло много сложных задач, но они с ними справились. По его словам, это еще раз доказывает их высокий профессиональный уровень.Руководитель региона отметил, что это далеко не последняя его встреча с участниками финала и впереди новый большой этап совместной работы. "С вами со всеми нам еще предстоит работа в рамках экспертного клуба "Моя Мордовия", который будет создан совсем скоро – после завершения проекта. Мы будем оценивать и прорабатывать проекты развития региона, обсуждать новые идеи и искать оптимальные пути решения существующих в регионе проблем. Уверен, что это будет эффективный формат совместной работы, который будет полезен в первую очередь для республики и для всех ее жителей", - сказал Здунов.В свою очередь заместитель председателя Общественной палаты Мордовии Наталья Долматова отметила, что лучшие инновационные идеи и проекты, изложенные в эссе участников проекта, будут поддержаны как со стороны правительства Мордовии, так и по линии Общественной палаты республики. "После завершения проекта в вашей жизни начнется качественно новый этап. Вы все войдете в состав экспертного клуба "Моя Мордовия", а победители будут включены в республиканский резерв управленческих кадров. Возможно, некоторые из вас уже в ближайшее время получат ответственные посты на разных уровнях системы управления регионом", - отметила она.

https://ria.ru/20210604/mordoviya-1735731936.html

https://ria.ru/20210604/mordoviya-1735718903.html

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, республика мордовия, саранск