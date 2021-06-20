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Медведев поблагодарил медработников за мужественное выполнение долга
Медведев поблагодарил медработников за мужественное выполнение долга - РИА Новости, 20.06.2021
Медведев поблагодарил медработников за мужественное выполнение долга
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил медработников России с профессиональным праздником и выразил им благодарность за их труд и мужественное... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T16:13
2021-06-20T16:13
россия
здоровье - общество
дмитрий медведев
день медицинского работника в россии
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил медработников России с профессиональным праздником и выразил им благодарность за их труд и мужественное исполнение долга в период испытаний.Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В 2021 году он отмечается 20 июня."Поздравляю всех медицинских работников нашей страны с профессиональным праздником. Хочу сердечно поблагодарить каждого из вас за столь важный труд, за то, что в период испытаний вы мужественно выполняете свой долг – лечите, спасаете людей от коронавирусной инфекции и других опасных болезней. Проявляете истинную самоотверженность и героизм", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Медведев отметил, что пандемия по-прежнему требует от медработников труда на пределе сил и возможностей – в городах, на селе, в труднодоступных территориях."Мы искренне гордимся вашим профессиональным подвигом, восхищаемся вашим стремлением полностью посвятить себя заботе о пациентах. Большое вам за это спасибо. От всей души желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго", - добавил он.
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россия, здоровье - общество, дмитрий медведев, день медицинского работника в россии, общество
Медведев поблагодарил медработников за мужественное выполнение долга
16:13 20.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Медведев поздравил российских медработников с профессиональным праздником

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил медработников России с профессиональным праздником и выразил им благодарность за их труд и мужественное исполнение долга в период испытаний.
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В 2021 году он отмечается 20 июня.
"Поздравляю всех медицинских работников нашей страны с профессиональным праздником. Хочу сердечно поблагодарить каждого из вас за столь важный труд, за то, что в период испытаний вы мужественно выполняете свой долг – лечите, спасаете людей от коронавирусной инфекции и других опасных болезней. Проявляете истинную самоотверженность и героизм", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Медведев отметил, что пандемия по-прежнему требует от медработников труда на пределе сил и возможностей – в городах, на селе, в труднодоступных территориях.
"Мы искренне гордимся вашим профессиональным подвигом, восхищаемся вашим стремлением полностью посвятить себя заботе о пациентах. Большое вам за это спасибо. От всей души желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго", - добавил он.
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