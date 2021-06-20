https://ria.ru/20210620/medvedev-1737791119.html

Медведев поблагодарил медработников за мужественное выполнение долга

Медведев поблагодарил медработников за мужественное выполнение долга - РИА Новости, 20.06.2021

Медведев поблагодарил медработников за мужественное выполнение долга

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил медработников России с профессиональным праздником и выразил им благодарность за их труд и мужественное... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T16:13

2021-06-20T16:13

2021-06-20T16:13

россия

здоровье - общество

дмитрий медведев

день медицинского работника в россии

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил медработников России с профессиональным праздником и выразил им благодарность за их труд и мужественное исполнение долга в период испытаний.Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В 2021 году он отмечается 20 июня."Поздравляю всех медицинских работников нашей страны с профессиональным праздником. Хочу сердечно поблагодарить каждого из вас за столь важный труд, за то, что в период испытаний вы мужественно выполняете свой долг – лечите, спасаете людей от коронавирусной инфекции и других опасных болезней. Проявляете истинную самоотверженность и героизм", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Медведев отметил, что пандемия по-прежнему требует от медработников труда на пределе сил и возможностей – в городах, на селе, в труднодоступных территориях."Мы искренне гордимся вашим профессиональным подвигом, восхищаемся вашим стремлением полностью посвятить себя заботе о пациентах. Большое вам за это спасибо. От всей души желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/zarplata-1737768596.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, дмитрий медведев, день медицинского работника в россии, общество