https://ria.ru/20210620/medrabotniki-1737747282.html

В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом

В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом - РИА Новости, 20.06.2021

В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом

Начальник Отдела лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами (департамента) МИД России Алина Косаченко рассказала РИА Новости о работе медработников, РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T08:16

2021-06-20T08:16

2021-06-20T08:16

россия

здоровье - общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Начальник Отдела лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами (департамента) МИД России Алина Косаченко рассказала РИА Новости о работе медработников, входящих в структуру министерства иностранных дел РФ.День медицинского работника отмечается в России 20 июня."Это (Отдел лечебно-оздоровительного обеспечения - ред.) целая медицинская служба. Кроме медицинских учреждений, которые находятся в Москве для обеспечения наших дипломатов, это еще в 140 наших загранучреждениях медицинские пункты, медицинские кабинеты, где работают доктора, по всему миру", - сказала она.По словам Косаченко, в основном сотрудники ее отдела за рубежом занимаются медицинским обеспечением дипломатов и членов их семей, но в экстренных случаях оказывают помощь и соотечественникам за границей."Например, когда наши соотечественники были закрыты в пандемию в Японии на (круизном судне) Diamond Princess. В этих условиях нужно было понимать ситуацию, доктор был с ними на постоянной связи, чтобы понимать, какими хроническими заболеваниями страдают, какие лекарственные препараты нужно им доставить. Они подключаются, когда есть острая необходимость", - пояснила Косаченко.Она добавила, что Отдел лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами МИД РФ находится на круглосуточной связи с медработниками за границей в диппредставительствах. По словам Косаченко, в условиях пандемии COVID-19 работа отдела возросла в несколько раз.Как отметила Косаченко, абсолютно все постановления главного санитарного врача России были соблюдены в наших загранучреждениях в условиях пандемии.

https://ria.ru/20210620/putin-1737739658.html

https://ria.ru/20210518/medrabotniki-1732800812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество