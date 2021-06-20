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В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом
В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом - РИА Новости, 20.06.2021
В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом
Начальник Отдела лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами (департамента) МИД России Алина Косаченко рассказала РИА Новости о работе медработников, РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:16
2021-06-20T08:16
россия
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Начальник Отдела лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами (департамента) МИД России Алина Косаченко рассказала РИА Новости о работе медработников, входящих в структуру министерства иностранных дел РФ.День медицинского работника отмечается в России 20 июня."Это (Отдел лечебно-оздоровительного обеспечения - ред.) целая медицинская служба. Кроме медицинских учреждений, которые находятся в Москве для обеспечения наших дипломатов, это еще в 140 наших загранучреждениях медицинские пункты, медицинские кабинеты, где работают доктора, по всему миру", - сказала она.По словам Косаченко, в основном сотрудники ее отдела за рубежом занимаются медицинским обеспечением дипломатов и членов их семей, но в экстренных случаях оказывают помощь и соотечественникам за границей."Например, когда наши соотечественники были закрыты в пандемию в Японии на (круизном судне) Diamond Princess. В этих условиях нужно было понимать ситуацию, доктор был с ними на постоянной связи, чтобы понимать, какими хроническими заболеваниями страдают, какие лекарственные препараты нужно им доставить. Они подключаются, когда есть острая необходимость", - пояснила Косаченко.Она добавила, что Отдел лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами МИД РФ находится на круглосуточной связи с медработниками за границей в диппредставительствах. По словам Косаченко, в условиях пандемии COVID-19 работа отдела возросла в несколько раз.Как отметила Косаченко, абсолютно все постановления главного санитарного врача России были соблюдены в наших загранучреждениях в условиях пандемии.
https://ria.ru/20210620/putin-1737739658.html
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россия, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом
08:16 20.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Управлении делами МИД России рассказали о работе медработников ведомства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Начальник Отдела лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами (департамента) МИД России Алина Косаченко рассказала РИА Новости о работе медработников, входящих в структуру министерства иностранных дел РФ.
День медицинского работника отмечается в России 20 июня.
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"Это (Отдел лечебно-оздоровительного обеспечения - ред.) целая медицинская служба. Кроме медицинских учреждений, которые находятся в Москве для обеспечения наших дипломатов, это еще в 140 наших загранучреждениях медицинские пункты, медицинские кабинеты, где работают доктора, по всему миру", - сказала она.
По словам Косаченко, в основном сотрудники ее отдела за рубежом занимаются медицинским обеспечением дипломатов и членов их семей, но в экстренных случаях оказывают помощь и соотечественникам за границей.
"Например, когда наши соотечественники были закрыты в пандемию в Японии на (круизном судне) Diamond Princess. В этих условиях нужно было понимать ситуацию, доктор был с ними на постоянной связи, чтобы понимать, какими хроническими заболеваниями страдают, какие лекарственные препараты нужно им доставить. Они подключаются, когда есть острая необходимость", - пояснила Косаченко.
Она добавила, что Отдел лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами МИД РФ находится на круглосуточной связи с медработниками за границей в диппредставительствах. По словам Косаченко, в условиях пандемии COVID-19 работа отдела возросла в несколько раз.
Как отметила Косаченко, абсолютно все постановления главного санитарного врача России были соблюдены в наших загранучреждениях в условиях пандемии.
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