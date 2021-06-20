https://ria.ru/20210620/kvadrotsikl-1737740608.html

В Татарстане из-за въехавшего в сарай квадроцикла погибла девочка

В Татарстане из-за въехавшего в сарай квадроцикла погибла девочка - РИА Новости, 20.06.2021

В Татарстане из-за въехавшего в сарай квадроцикла погибла девочка

Квадроцикл врезался в нежилое строение в селе в Татарстане, 11-летняя девочка погибла, три человека пострадали, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T01:02

2021-06-20T01:02

2021-06-20T01:44

россия

республика татарстан (татарстан)

дтп

происшествия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Квадроцикл врезался в нежилое строение в селе в Татарстане, 11-летняя девочка погибла, три человека пострадали, сообщает пресс-служба МВД по республике.Отмечается, что в субботу в селе Ключищи в Татарстане женщина 1969 года рождения ехала за рулем квадроцикла с небезопасной скоростью и въехала в нежилое строение.Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.По данным местных СМИ, женщина была в нетрезвом состоянии, с ней ехали дочь, маленький ребенок и знакомая.

https://ria.ru/20210617/dtp-1737474511.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), дтп, происшествия