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В Татарстане из-за въехавшего в сарай квадроцикла погибла девочка
В Татарстане из-за въехавшего в сарай квадроцикла погибла девочка - РИА Новости, 20.06.2021
В Татарстане из-за въехавшего в сарай квадроцикла погибла девочка
Квадроцикл врезался в нежилое строение в селе в Татарстане, 11-летняя девочка погибла, три человека пострадали, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T01:02
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россия
республика татарстан (татарстан)
дтп
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Квадроцикл врезался в нежилое строение в селе в Татарстане, 11-летняя девочка погибла, три человека пострадали, сообщает пресс-служба МВД по республике.Отмечается, что в субботу в селе Ключищи в Татарстане женщина 1969 года рождения ехала за рулем квадроцикла с небезопасной скоростью и въехала в нежилое строение.Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.По данным местных СМИ, женщина была в нетрезвом состоянии, с ней ехали дочь, маленький ребенок и знакомая.
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республика татарстан (татарстан)
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россия, республика татарстан (татарстан), дтп, происшествия
В Татарстане из-за въехавшего в сарай квадроцикла погибла девочка
01:02 20.06.2021 (обновлено: 01:44 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Татарстане из-за въехавшего в сарай квадроцикла погибла 11-летняя девочка

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Квадроцикл врезался в нежилое строение в селе в Татарстане, 11-летняя девочка погибла, три человека пострадали, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Отмечается, что в субботу в селе Ключищи в Татарстане женщина 1969 года рождения ехала за рулем квадроцикла с небезопасной скоростью и въехала в нежилое строение.
"В результате столкновения 11-летняя девочка погибла на месте. Три человека, в том числе 2-летняя девочка получили различные травмы и были доставлены медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным местных СМИ, женщина была в нетрезвом состоянии, с ней ехали дочь, маленький ребенок и знакомая.
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РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)ДТППроисшествия
 
 
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