https://ria.ru/20210620/krym-1737770927.html

Спасатели в Крыму убрали с улиц и из русел рек более 70 затопленных машин

Спасатели в Крыму убрали с улиц и из русел рек более 70 затопленных машин - РИА Новости, 20.06.2021

Спасатели в Крыму убрали с улиц и из русел рек более 70 затопленных машин

Более 70 затопленных легковых автомобилей эвакуировали спасатели и коммунальщики с улиц и из русел рек в Керчи, Ялте и других населенных пунктах Крыма, сообщили РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T12:47

2021-06-20T12:47

2021-06-20T13:30

подтопления в крыму

россия

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинский район

происшествия

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ЯЛТА, 20 июн – РИА Новости. Более 70 затопленных легковых автомобилей эвакуировали спасатели и коммунальщики с улиц и из русел рек в Керчи, Ялте и других населенных пунктах Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."На данный момент эвакуирована 31 машина в Керчи, 39 - в Ялте и четыре - в населенном пункте Приозерное Ленинского района. Это машины, передвижение которых самостоятельно невозможно", - сообщили в пресс-службе.В Ялте некоторые автомобили оказались в русле рек Дерекойка и Водопадная, некоторые пострадали очень сильно: они сдавлены, у них отсутствуют колеса и стекла. В МЧС отметили, что работы по эвакуации таких автомобилей еще не завершены, поэтому приведенная цифра не окончательная.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. В пятницу циклон перекинулся на Ялту и близлежащие поселки, где выпала трехмесячная норма осадков, реки вышли из берегов, были подтоплены улицы и дома. По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 24 человека, один мужчина погиб, два человека пропали без вести.

https://ria.ru/20210620/kerch-1737767815.html

https://ria.ru/20210620/yalta-1737751782.html

россия

керчь

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поврежденные автомобили убирают с улиц крымских городов Более 70 поврежденных автомобилей убрали спасатели из рек и с улиц крымских городов после потопа 2021-06-20T12:47 true PT0M17S

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подтопления в крыму, россия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинский район, происшествия