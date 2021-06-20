https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737816953.html
Мужчина 14 месяцев лечился от коронавируса и умер
Мужчина 14 месяцев лечился от коронавируса и умер - РИА Новости, 20.06.2021
Мужчина 14 месяцев лечился от коронавируса и умер
Джейсон Келк из британского города Лидс умер после 14 месяцев лечения от COVID-19. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T20:56
2021-06-20T20:56
2021-06-20T20:56
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Джейсон Келк из британского города Лидс умер после 14 месяцев лечения от COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.Мужчину госпитализировали 31 марта 2020 года, и с тех пор он находился в больнице Святого Джеймса. Течение коронавирусной инфекции осложнялось тем, что у него был диабет и астма.По словам жены Келка, он "чересчур долго" боролся с COVID-19. Мужчина заявил, что "больше так не может жить" и отказался от дальнейшего лечения. Он скончался в хосписе 18 июня утром.
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пандемия, коронавирус covid-19, великобритания, в мире
Мужчина 14 месяцев лечился от коронавируса и умер
Британец умер спустя 14 месяцев лечения от коронавирусной инфекции