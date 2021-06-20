https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737796492.html

Ученый заявил о неизбежности третьей волны коронавируса в Индии

Ученый заявил о неизбежности третьей волны коронавируса в Индии - РИА Новости, 20.06.2021

Ученый заявил о неизбежности третьей волны коронавируса в Индии

Третья волна коронавируса в Индии может начаться через шесть-восемь недель, считает директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T17:02

2021-06-20T17:02

2021-06-20T17:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июн – РИА Новости. Третья волна коронавируса в Индии может начаться через шесть-восемь недель, считает директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия.Вторая волна коронавируса началась в Индии в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек. Как отмечают медики, почти две недели подряд число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 100 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса."Третья волна неизбежна, и она может поразить страну в течение следующих шести-восьми недель, может быть, немного позже. Все зависит от того, как будет с точки зрения соблюдения поведения, соответствующего COVID, и предотвращения скопления людей", - сказал он телеканалу NDTV.Он отметил, что после того, как многие штаты страны начали снятие ограничений, введенных из-за роста числа заболевших коронавирусом, люди перестают носить маски и поддерживать социальную дистанцию."Поскольку Индия начала разблокировку, снова наблюдается отсутствие поведения, соответствующего COVID. Похоже, мы не извлекли уроков из того, что произошло между первой и второй волнами", - сказал он.При этом Гулерия добавил, что новый штамм - индийский вариант коронавируса или штамм "Дельта" по классификации Всемирной организации здравоохранения – стал более заразным."Во время первой волны в Индии вирус не распространялся так быстро. Все это изменилось во время второй волны, вирус стал намного более заразным. Распространяющийся теперь вариант "Дельта" намного более заразен и вероятно более быстрое распространение заболевания" - сказал он.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 29,8 миллиона, выздоровели более 28,7 миллиона, умерли более 386 тысяч, а число получающих лечение составляет 729 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/1737768172.html

https://ria.ru/20210619/delta-1737593164.html

индия

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коронавирус covid-19, коронавирусы, индия, в мире