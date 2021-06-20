Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737796492.html
Ученый заявил о неизбежности третьей волны коронавируса в Индии
Ученый заявил о неизбежности третьей волны коронавируса в Индии - РИА Новости, 20.06.2021
Ученый заявил о неизбежности третьей волны коронавируса в Индии
Третья волна коронавируса в Индии может начаться через шесть-восемь недель, считает директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:02
2021-06-20T17:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730354289_0:0:3341:1879_1920x0_80_0_0_a036a05609d5acd168dcd4b3178fd4de.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июн – РИА Новости. Третья волна коронавируса в Индии может начаться через шесть-восемь недель, считает директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия.Вторая волна коронавируса началась в Индии в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек. Как отмечают медики, почти две недели подряд число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 100 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса."Третья волна неизбежна, и она может поразить страну в течение следующих шести-восьми недель, может быть, немного позже. Все зависит от того, как будет с точки зрения соблюдения поведения, соответствующего COVID, и предотвращения скопления людей", - сказал он телеканалу NDTV.Он отметил, что после того, как многие штаты страны начали снятие ограничений, введенных из-за роста числа заболевших коронавирусом, люди перестают носить маски и поддерживать социальную дистанцию."Поскольку Индия начала разблокировку, снова наблюдается отсутствие поведения, соответствующего COVID. Похоже, мы не извлекли уроков из того, что произошло между первой и второй волнами", - сказал он.При этом Гулерия добавил, что новый штамм - индийский вариант коронавируса или штамм "Дельта" по классификации Всемирной организации здравоохранения – стал более заразным."Во время первой волны в Индии вирус не распространялся так быстро. Все это изменилось во время второй волны, вирус стал намного более заразным. Распространяющийся теперь вариант "Дельта" намного более заразен и вероятно более быстрое распространение заболевания" - сказал он.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 29,8 миллиона, выздоровели более 28,7 миллиона, умерли более 386 тысяч, а число получающих лечение составляет 729 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210620/1737768172.html
https://ria.ru/20210619/delta-1737593164.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730354289_555:0:2921:1775_1920x0_80_0_0_e4a9f29785b807ba998ba56a22e32772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, индия, в мире
Ученый заявил о неизбежности третьей волны коронавируса в Индии
17:02 20.06.2021
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкСитуация в Индии в связи с коронавирусом
Ситуация в Индии в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
Перейти в фотобанк

Ученый заявил, что третья волна коронавируса неизбежно поразит Индию через шесть-восемь недель

Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июн – РИА Новости. Третья волна коронавируса в Индии может начаться через шесть-восемь недель, считает директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия.
Вторая волна коронавируса началась в Индии в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек. Как отмечают медики, почти две недели подряд число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 100 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса.
Незваный гость из Индии: что известно о новом штамме коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 12:04Знатоки
Незваный гость из Индии: что известно о новом штамме коронавируса
"Третья волна неизбежна, и она может поразить страну в течение следующих шести-восьми недель, может быть, немного позже. Все зависит от того, как будет с точки зрения соблюдения поведения, соответствующего COVID, и предотвращения скопления людей", - сказал он телеканалу NDTV.
Он отметил, что после того, как многие штаты страны начали снятие ограничений, введенных из-за роста числа заболевших коронавирусом, люди перестают носить маски и поддерживать социальную дистанцию.
"Поскольку Индия начала разблокировку, снова наблюдается отсутствие поведения, соответствующего COVID. Похоже, мы не извлекли уроков из того, что произошло между первой и второй волнами", - сказал он.
Медицинские работники транспортируют мертвое тело в Дели - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 08:00Наука
Двойной мутант. Что известно об индийском штамме коронавируса
При этом Гулерия добавил, что новый штамм - индийский вариант коронавируса или штамм "Дельта" по классификации Всемирной организации здравоохранения – стал более заразным.
"Во время первой волны в Индии вирус не распространялся так быстро. Все это изменилось во время второй волны, вирус стал намного более заразным. Распространяющийся теперь вариант "Дельта" намного более заразен и вероятно более быстрое распространение заболевания" - сказал он.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 29,8 миллиона, выздоровели более 28,7 миллиона, умерли более 386 тысяч, а число получающих лечение составляет 729 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
08:35Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:29Жапаров и Козак обсудили поставки вакцин от коронавируса в Киргизию
08:24В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:21Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:18Renault может начать производство новых моделей на "АвтоВАЗе"
08:17"АвтоВАЗ" планирует начать производство более дорогих автомобилей
08:16Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:10Москвичей предупредили о рекордной жаре
08:09В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:07В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:00Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
08:00"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
07:56Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:38Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:36В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:28Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
07:15В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:12Новак: нужно учитывать возврат нефти Ирана на мировой рынок
06:54В Красноярском крае пропал семилетний ребенок
Лента новостейМолния