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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737780401.html
Глава РФПИ призвал активнее вакцинироваться против коронавируса
Глава РФПИ призвал активнее вакцинироваться против коронавируса - РИА Новости, 20.06.2021
Глава РФПИ призвал активнее вакцинироваться против коронавируса
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал россиян вакцинироваться против коронавируса, особенно в условиях появления нового... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T14:32
2021-06-20T14:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
индия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал россиян вакцинироваться против коронавируса, особенно в условиях появления нового мутировавшего штамма."Еще с момента регистрации российской вакцины в августе РФПИ призывал к активной вакцинации россиян как к главному инструменту защиты от коронавируса. Срочная вакцинация граждан России особенно критична сейчас, в связи с появлением нового мутировавшего в Индии штамма коронавируса – варианта дельта", - заявил Дмитриев журналистам.Он подчеркнул, что в разных странах распространение этого штамма среди заболевающих может проходить по-разному, но на примере Индии стало понятно, что в течение двух месяцев с начала распространения среднесуточное количество инфицированных выросло на пике заболеваемости в 25 раз."Важно вакцинироваться и, в случае необходимости, ревакцинироваться как можно быстрее для того, чтобы защитить себя и своих близких и избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошел в Индии. Действия регионов по ускорению и введению обязательной вакцинации для определенных категорий граждан позволят спасти множество жизней", - уверен глава фонда."В отличие от большинства других стран, в России разработаны и широко доступны безопасные и эффективные вакцины. На базе применения вакцины "Спутник V" в различных странах ее высокая эффективность и безопасность подтверждена данными медицинских регуляторов десятков стран", - заключил он.
https://ria.ru/20210610/sputnikv-1736459889.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, индия
Глава РФПИ призвал активнее вакцинироваться против коронавируса
14:32 20.06.2021 (обновлено: 14:34 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время панельной дискуссии "Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС: перспективы создания нового арбитражного института"
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время панельной дискуссии Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС: перспективы создания нового арбитражного института - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал россиян активнее вакцинироваться против коронавируса

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал россиян вакцинироваться против коронавируса, особенно в условиях появления нового мутировавшего штамма.
"Еще с момента регистрации российской вакцины в августе РФПИ призывал к активной вакцинации россиян как к главному инструменту защиты от коронавируса. Срочная вакцинация граждан России особенно критична сейчас, в связи с появлением нового мутировавшего в Индии штамма коронавируса – варианта дельта", - заявил Дмитриев журналистам.
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Он подчеркнул, что в разных странах распространение этого штамма среди заболевающих может проходить по-разному, но на примере Индии стало понятно, что в течение двух месяцев с начала распространения среднесуточное количество инфицированных выросло на пике заболеваемости в 25 раз.
"Важно вакцинироваться и, в случае необходимости, ревакцинироваться как можно быстрее для того, чтобы защитить себя и своих близких и избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошел в Индии. Действия регионов по ускорению и введению обязательной вакцинации для определенных категорий граждан позволят спасти множество жизней", - уверен глава фонда.
"В отличие от большинства других стран, в России разработаны и широко доступны безопасные и эффективные вакцины. На базе применения вакцины "Спутник V" в различных странах ее высокая эффективность и безопасность подтверждена данными медицинских регуляторов десятков стран", - заключил он.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоИндия
 
 
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