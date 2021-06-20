https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737780401.html

Глава РФПИ призвал активнее вакцинироваться против коронавируса

Глава РФПИ призвал активнее вакцинироваться против коронавируса - РИА Новости, 20.06.2021

Глава РФПИ призвал активнее вакцинироваться против коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал россиян вакцинироваться против коронавируса, особенно в условиях появления нового... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T14:32

2021-06-20T14:32

2021-06-20T14:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

индия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал россиян вакцинироваться против коронавируса, особенно в условиях появления нового мутировавшего штамма."Еще с момента регистрации российской вакцины в августе РФПИ призывал к активной вакцинации россиян как к главному инструменту защиты от коронавируса. Срочная вакцинация граждан России особенно критична сейчас, в связи с появлением нового мутировавшего в Индии штамма коронавируса – варианта дельта", - заявил Дмитриев журналистам.Он подчеркнул, что в разных странах распространение этого штамма среди заболевающих может проходить по-разному, но на примере Индии стало понятно, что в течение двух месяцев с начала распространения среднесуточное количество инфицированных выросло на пике заболеваемости в 25 раз."Важно вакцинироваться и, в случае необходимости, ревакцинироваться как можно быстрее для того, чтобы защитить себя и своих близких и избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошел в Индии. Действия регионов по ускорению и введению обязательной вакцинации для определенных категорий граждан позволят спасти множество жизней", - уверен глава фонда."В отличие от большинства других стран, в России разработаны и широко доступны безопасные и эффективные вакцины. На базе применения вакцины "Спутник V" в различных странах ее высокая эффективность и безопасность подтверждена данными медицинских регуляторов десятков стран", - заключил он.

https://ria.ru/20210610/sputnikv-1736459889.html

https://ria.ru/20210620/vaktsina-1737771283.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, индия