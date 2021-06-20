Глава РФПИ призвал активнее вакцинироваться против коронавируса
14:32 20.06.2021 (обновлено: 14:34 20.06.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время панельной дискуссии "Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС: перспективы создания нового арбитражного института"
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал россиян активнее вакцинироваться против коронавируса
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал россиян вакцинироваться против коронавируса, особенно в условиях появления нового мутировавшего штамма.
"Еще с момента регистрации российской вакцины в августе РФПИ призывал к активной вакцинации россиян как к главному инструменту защиты от коронавируса. Срочная вакцинация граждан России особенно критична сейчас, в связи с появлением нового мутировавшего в Индии штамма коронавируса – варианта дельта", - заявил Дмитриев журналистам.
Он подчеркнул, что в разных странах распространение этого штамма среди заболевающих может проходить по-разному, но на примере Индии стало понятно, что в течение двух месяцев с начала распространения среднесуточное количество инфицированных выросло на пике заболеваемости в 25 раз.
"Важно вакцинироваться и, в случае необходимости, ревакцинироваться как можно быстрее для того, чтобы защитить себя и своих близких и избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошел в Индии. Действия регионов по ускорению и введению обязательной вакцинации для определенных категорий граждан позволят спасти множество жизней", - уверен глава фонда.
"В отличие от большинства других стран, в России разработаны и широко доступны безопасные и эффективные вакцины. На базе применения вакцины "Спутник V" в различных странах ее высокая эффективность и безопасность подтверждена данными медицинских регуляторов десятков стран", - заключил он.