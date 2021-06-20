https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737764809.html

В Москве за сутки госпитализировали 1518 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1518 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1518 человек с COVID-19

Почти 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 618... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:37

2021-06-20T11:37

2021-06-20T11:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Почти 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 618 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице."В Москве выявлено 8305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1581 человек. На ИВЛ находятся 618 человек", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели еще 2945 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 116 739. В столице за сутки скончался 81 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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