https://ria.ru/20210620/khlebnikova-1737525197.html
Марина Хлебникова выпустила первый альбом за 16 лет
Марина Хлебникова выпустила первый альбом за 16 лет - РИА Новости, 20.06.2021
Марина Хлебникова выпустила первый альбом за 16 лет
Эстрадная певица Марина Хлебникова представила в Сети первый за 16 лет новый альбом. Сборник получил название "Жизнь". РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T00:43
2021-06-20T00:43
2021-06-20T00:43
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эстрадная певица Марина Хлебникова представила в Сети первый за 16 лет новый альбом. Сборник получил название "Жизнь".В трек-листе десять композиций, среди которых есть как лирические баллады вроде "А жизнь идет" или "Память", так и ритмичные песни с элементами рока, например, "Не жить" или "Звезда". Поклонники тепло приняли новый альбом артистки. "Просто восхищаюсь силой духа. Молодец. На зло всем невзгодам", "Поздравляю! Отличный альбом получился", — прокомментировали они. Последний студийный альбом исполнительницы "Кошки моей души" был представлен в 2005 году. Марина Хлебникова также выпускала сборник ремиксов "Ночной полет" (2006), пластинку "Лучшее" (2013) и аудиокнигу "200 стишков-малюток для детского сада" (2014).
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шоу-бизнес, новости культуры
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эстрадная певица Марина Хлебникова представила в Сети первый за 16 лет новый альбом. Сборник получил название "Жизнь".
"Дорогие друзья, состоялся релиз моего нового альбома "Жизнь", который можно послушать и скачать на всех цифровых площадках", — написала Хлебникова в Instagram.
В трек-листе десять композиций, среди которых есть как лирические баллады вроде "А жизнь идет" или "Память", так и ритмичные песни с элементами рока, например, "Не жить" или "Звезда".
Поклонники тепло приняли новый альбом артистки. "Просто восхищаюсь силой духа. Молодец. На зло всем невзгодам", "Поздравляю! Отличный альбом получился", — прокомментировали они.
Последний студийный альбом исполнительницы "Кошки моей души" был представлен в 2005 году. Марина Хлебникова также выпускала сборник ремиксов "Ночной полет" (2006), пластинку "Лучшее" (2013) и аудиокнигу "200 стишков-малюток для детского сада" (2014).