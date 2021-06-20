https://ria.ru/20210620/khlebnikova-1737525197.html

Марина Хлебникова выпустила первый альбом за 16 лет

Марина Хлебникова выпустила первый альбом за 16 лет - РИА Новости, 20.06.2021

Марина Хлебникова выпустила первый альбом за 16 лет

Эстрадная певица Марина Хлебникова представила в Сети первый за 16 лет новый альбом. Сборник получил название "Жизнь". РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T00:43

2021-06-20T00:43

2021-06-20T00:43

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эстрадная певица Марина Хлебникова представила в Сети первый за 16 лет новый альбом. Сборник получил название "Жизнь".В трек-листе десять композиций, среди которых есть как лирические баллады вроде "А жизнь идет" или "Память", так и ритмичные песни с элементами рока, например, "Не жить" или "Звезда". Поклонники тепло приняли новый альбом артистки. "Просто восхищаюсь силой духа. Молодец. На зло всем невзгодам", "Поздравляю! Отличный альбом получился", — прокомментировали они. Последний студийный альбом исполнительницы "Кошки моей души" был представлен в 2005 году. Марина Хлебникова также выпускала сборник ремиксов "Ночной полет" (2006), пластинку "Лучшее" (2013) и аудиокнигу "200 стишков-малюток для детского сада" (2014).

https://ria.ru/20201011/khlebnikova-1579291897.html

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