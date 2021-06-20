https://ria.ru/20210620/iran-1737799360.html

Решение по СВПД будет принимать аятолла Али Хаменеи, заявили в США

Решение по СВПД будет принимать аятолла Али Хаменеи, заявили в США - РИА Новости, 20.06.2021

Решение по СВПД будет принимать аятолла Али Хаменеи, заявили в США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в связи с избранием нового президента Ирана Ибрахима Раиси, что решение о возможном... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T17:23

2021-06-20T17:23

2021-06-20T17:24

джейк салливан

россия

али хаменеи

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сша

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в связи с избранием нового президента Ирана Ибрахима Раиси, что решение о возможном возвращении в ядерную сделку с мировым сообществом будет принимать не Раиси, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи."Человек, который принимает решение, вернется ли Иран в ядерную сделку и возьмет ли на себя обязательства в соответствии с международным правом, - это не президент, а верховный лидер Ирана", - сказал Салливан в интервью CNN."Наш главный приоритет сейчас в том, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Мы считаем, что дипломатия, а не военный конфликт, наилучший путь к этому", - добавил Салливан.США ведут с Ираном непрямые переговоры при посредничестве ряда стран, включая РФ. США вышли из иранской ядерной сделки в 2018 году, через год и Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737701463.html

https://ria.ru/20210620/iran-1737777011.html

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иран

сша

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джейк салливан, россия, али хаменеи, иран, сша, в мире