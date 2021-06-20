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https://ria.ru/20210620/iran-1737799360.html
Решение по СВПД будет принимать аятолла Али Хаменеи, заявили в США
Решение по СВПД будет принимать аятолла Али Хаменеи, заявили в США - РИА Новости, 20.06.2021
Решение по СВПД будет принимать аятолла Али Хаменеи, заявили в США
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в связи с избранием нового президента Ирана Ибрахима Раиси, что решение о возможном... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:23
2021-06-20T17:24
джейк салливан
россия
али хаменеи
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в мире
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в связи с избранием нового президента Ирана Ибрахима Раиси, что решение о возможном возвращении в ядерную сделку с мировым сообществом будет принимать не Раиси, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи."Человек, который принимает решение, вернется ли Иран в ядерную сделку и возьмет ли на себя обязательства в соответствии с международным правом, - это не президент, а верховный лидер Ирана", - сказал Салливан в интервью CNN."Наш главный приоритет сейчас в том, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Мы считаем, что дипломатия, а не военный конфликт, наилучший путь к этому", - добавил Салливан.США ведут с Ираном непрямые переговоры при посредничестве ряда стран, включая РФ. США вышли из иранской ядерной сделки в 2018 году, через год и Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
https://ria.ru/20210619/raisi-1737701463.html
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джейк салливан, россия, али хаменеи, иран, сша, в мире
Решение по СВПД будет принимать аятолла Али Хаменеи, заявили в США
17:23 20.06.2021 (обновлено: 17:24 20.06.2021)
 
© REUTERS / WANA / Majid AsgaripourКандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© REUTERS / WANA / Majid Asgaripour

В США заявили, что решение по возвращению в СВПД Ирана будет принимать аятолла Али Хаменеи

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в связи с избранием нового президента Ирана Ибрахима Раиси, что решение о возможном возвращении в ядерную сделку с мировым сообществом будет принимать не Раиси, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Человек, который принимает решение, вернется ли Иран в ядерную сделку и возьмет ли на себя обязательства в соответствии с международным правом, - это не президент, а верховный лидер Ирана", - сказал Салливан в интервью CNN.
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"Наш главный приоритет сейчас в том, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Мы считаем, что дипломатия, а не военный конфликт, наилучший путь к этому", - добавил Салливан.
США ведут с Ираном непрямые переговоры при посредничестве ряда стран, включая РФ. США вышли из иранской ядерной сделки в 2018 году, через год и Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Джейк СалливанРоссияАли ХаменеиИранСШАВ мире
 
 
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