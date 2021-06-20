https://ria.ru/20210620/gruzovik-1737818616.html

На МКАД загорелся грузовик

На МКАД загорелся грузовик - РИА Новости, 20.06.2021

На МКАД загорелся грузовик

Небольшой грузовик загорелся на севере МКАД в районе Дмитровского шоссе в воскресенье вечером, движение в этом районе затруднено, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T21:15

2021-06-20T21:15

2021-06-20T21:29

мкад

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Небольшой грузовик загорелся на севере МКАД в районе Дмитровского шоссе в воскресенье вечером, движение в этом районе затруднено, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, это произошло примерно на 83-м километре.Несмотря на то, что грузовик остановился у обочины, автомобили вынуждены аккуратно проезжать мимо него.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сейчас возгорание уже локализовано, никто не пострадал. Кроме того, собеседник добавил, что грузовик, по предварительной информации, стоит на обочине, поэтому основному движению транспорта по МКАДу не мешает.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мкад, москва, происшествия