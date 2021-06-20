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На МКАД загорелся грузовик
На МКАД загорелся грузовик - РИА Новости, 20.06.2021
На МКАД загорелся грузовик
Небольшой грузовик загорелся на севере МКАД в районе Дмитровского шоссе в воскресенье вечером, движение в этом районе затруднено, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T21:15
2021-06-20T21:15
2021-06-20T21:29
мкад
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Небольшой грузовик загорелся на севере МКАД в районе Дмитровского шоссе в воскресенье вечером, движение в этом районе затруднено, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, это произошло примерно на 83-м километре.Несмотря на то, что грузовик остановился у обочины, автомобили вынуждены аккуратно проезжать мимо него.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сейчас возгорание уже локализовано, никто не пострадал. Кроме того, собеседник добавил, что грузовик, по предварительной информации, стоит на обочине, поэтому основному движению транспорта по МКАДу не мешает.
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мкад, москва, происшествия
На МКАД загорелся грузовик
21:15 20.06.2021 (обновлено: 21:29 20.06.2021)
На севере МКАД загорелся грузовик, движение затруднено