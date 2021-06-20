Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210620/frantsiya-1737713198.html
Стриптизерши попробуют националистов: это изменит судьбу Франции
Стриптизерши попробуют националистов: это изменит судьбу Франции - РИА Новости, 20.06.2021
Стриптизерши попробуют националистов: это изменит судьбу Франции
Сегодня во Франции проходит первый тур региональных выборов (второй назначен на 27-е). Несмотря на то, что по стране наконец-то ослабляют карантинные меры, а... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:00
2021-06-20T08:03
тьерри мариани
марин ле пен
авиньон
лион
ницца
николя саркози
колумнисты - авторы
авторы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598391262_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_e00799eee2b178af196c66c1a282c4d6.jpg
Сегодня во Франции проходит первый тур региональных выборов (второй назначен на 27-е). Несмотря на то, что по стране наконец-то ослабляют карантинные меры, а погода радует теплом и солнышком, электорат пребывает в крайней депрессии. Население всеми способами выражает свою разочарованность в выборной демократии, ее механизмах, а самое главное — в результатах работы руководства. "Политики, они ведь как? Только изберутся, как начинают думать только о своей карьере, о людях они уже не думают", — делится предвыборными ожиданиями с журналистом "Евроньюс" продавщица на вещевом рынке Лиона.Эксперты предсказывают рекордно низкую явку. Это означает, что никаких сенсаций деморализованный электорат организовать правящему классу не сумеет. Однако в последние месяцы в региональных выборах наметилась оригинальная интрига.Национальное объединение Марин Ле Пен (бывший "Нацфронт") имеет серьезные шансы выиграть первый тур выборов в нескольких крупных регионах страны. Правящие круги почувствовали угрозу со стороны этой оппозиционной партии и сплотили ряды.Традиционно левые французские партии заранее сливались с региональных выборов там, где народ в массе поддерживал Ле Пен и ее соратников. Они уступали дорогу представителям умеренных правых партий, а те исправно перетягивали на себя голоса. В результате такого сговора члены "Нацфронта" зачастую проигрывали выборы даже там, где все им вроде бы благоприятствовало.Сегодня уровень поддержки "Национального объединения" на местах настолько высок, что традиционные предвыборные махинации могут уже не сработать. Поэтому, например, в регионе "Прованс — Альпы — Лазурный берег" правящая партия Макрона, состоящая из леваков и социалистов, вступила в совершенно нетрадиционный союз со своими как бы политическими противниками из правой партии "Республиканцы". И все ради того, чтобы объединенными силами дать бой кандидату от "Национального объединения"— известному политику, экс-министру в правительстве Николя Саркози Тьерри Мариани.Впечатляет тот открытый цинизм, с которым французский истеблишмент сплачивает ряды, лишь бы не дать прорваться во власть альтернативному кандидату. Десятилетиями правые и левые партии изображают перед публикой борьбу нанайских мальчиков, пикируясь по самым разным вопросам. Но как только дело доходит до удержания власти — этот театр отставляют в сторону. Единственную партию, хоть как-то пытающуюся ответить на запросы простых французов, беспощадно шельмуют, демонизируют, а теперь вот вообще пытаются разгромить с помощью совершенно невиданного "лево-правого" объединения.Может показаться странным, что именно юг Франции так поддерживает Марин Ле Пен и ее товарищей. В представлении масс Лазурный берег — это царство роскоши, Каннский фестиваль, "ах, этот май, ах, эта Ницца".Однако действительность сложнее, а "Прованс — Альпы — Лазурный берег" — это натуральный регион контрастов. Безумным социальным расслоением он живо напоминает Калифорнию.Вся роскошь тонким слоем размазана по первой береговой линии плюс еще несколько сверхбогатых анклавов. А так в массе своей люди живут скромно, отовариваются в продуктовых дискаунтерах, а вещи и одежду покупают на гигантских рынках, где торгуют контрабандой и контрафактом. Тысячи выпускников Университета Ниццы сразу после выпуска покидают регион в поисках работы.На полях Прованса в адских условиях трудятся за мелкий прайс гастарбайтеры. Криминальные кланы — бесконечно, с кровавыми разборками — делят Ниццу, Канн и Марсель. У подавляющего большинства цветной молодежи единственный шанс выйти в люди — это податься в одну из местных банд, промышляющих наркотиками, сутенерством, контрабандой. Про городские власти и полицию сплетничают, будто они с потрохами куплены местными авторитетами и открыто работают на крестных отцов. Весь этот нескончаемый типично южный коррупционный бедлам подпитывается десятками тысяч мигрантов, ежегодно пополняющих ряды местной бедноты.Туристы всего этого не видят, конечно. Как не видят они той антиутопии, в которую за последние двадцать лет превратился Марсель, стремительно деградировавший от изящного европейского города в африканско-арабский криминальный анклав.Традиционно на юге Франции селились пенсионеры. Сегодня размер пенсии начинается от 645 евро в месяц. Раньше этого с лихвой хватало на еду и "коммуналку". В сезон многих выручал туризм. Люди сдавали квартиры, комнаты, деревянные домики в километрах от моря, буквально все, что могли, и это давало им еще несколько тысяч евро. Несколько десятков евро в день можно было заработать, продавая в сезон безделушки на блошиных рынках. Пенсионеры и сегодня сидят там со своими старыми фарфоровыми статуэтками и пожелтевшими открытками, вот только туристов практически нет.Пандемия коронавируса прихлопнула все источники дополнительных доходов. В преддверии выборов журналист газеты Guardian поговорил с местным жителем, 83-летним Полем. Каждый день он приезжает на своей машине из Ниццы в Канн и раскладывает свой немудрящий "антиквариат" на местном блошином рынке. Сегодня ему удается зарабатывать не больше 10-15 евро в день — как раз хватает на бензин."Надвигается большой экономический кризис, — делится пенсионер своими тревогами. Криминал на подъеме, полиции нет. Все вокруг меня говорят: а чего бы нам не попробовать Ле Пен?" Невесело складывается жизнь и работающего на юге француза. Во-первых, деиндустриализация этих мест привела к тому, что работа есть только в турсекторе. Малейший сбой в отрасли — и вот уже сотни тысяч продавцов, официантов, горничных, портье, инструкторов по дайвингу и стриптизерш сидят без копейки.Во-вторых, перекос в системе пособий приводит к тому, что безработная мать-одиночка из Марокко с тремя детьми может получать на руки больше денег, чем работающая француженка с одним ребенком.В-третьих, реальные зарплаты давно не растут, в отличие, например, от арендных ставок. Дешевое социальное жилье достается только "расово правильным" гражданам — в то время как коренные французы, снимающие жилье у частников, платят полноценную аренду, а она неумолимо увеличивается.Пандемия продемонстрировала, что даже в благополучной Европе есть обширные регионы, где жизнь мало чем отличается от депрессивных моногородов в российской глубинке. Разве что климат получше. Юг Италии, португальская и испанская провинция — это абсолютно бесперспективные области, молодежь оттуда бежит, пожилые люди не понимают, как будут выживать, и никто не видит будущего. Юг Франции катится в ту же яму.За последний год к стремительному обнищанию французов добавился еще и невиданный уровень криминала. Этнические банды и раньше паслись на Лазурном берегу как у себя дома. Но в последнее время тут пошли еще и теракты: убийство в соборе Ниццы, резня в Авиньоне, многочисленные нападения на полицейских, на евреев. А ведь в памяти еще и чудовищное массовое убийство на Английской набережной в 2016 году. И все это делали мигранты, о необходимости контролировать которых годами твердит Марин Ле Пен.Немудрено, что предельно демонизированная усилиями левых партия Ле Пен выглядит для многих как луч света в темном царстве. Лазурный берег всегда был вотчиной консерваторов. Сегодня электорат традиционных правых партий стремительно перетекает в сторону "Национального объединения". За соратников Ле Пен готовы голосовать те, кто раньше голосовал за Саркози. Идеи, казавшиеся излишне радикальными — ограничить приток мигрантов, обеспечивать на приоритетной основе пособиями и дешевым жильем коренных французов, — сегодня выглядят как единственная надежда на спасение.Недавно уровень общенационального пессимизма был продемонстрирован с пугающей наглядностью. Во время общения Эммануэля Макрона с народом огорченный представитель народных масс ударил президента страны по лицу. Куда уж дальше-то, казалось бы.Но меньше чем через год выборы главы государства. Возможно, весной 2022-го Марин Ле Пен нанесет действующему президенту еще более сильный удар.
https://ria.ru/20210610/makron-1736352750.html
https://ria.ru/20201212/makron-1588839494.html
https://ria.ru/20210503/protesty-1730924906.html
https://ria.ru/20210429/frantsiya-1730389798.html
https://ria.ru/20210428/makron-1730210849.html
https://ria.ru/20201213/islamizm-1588904182.html
https://ria.ru/20201102/emigranty-1582594278.html
https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html
авиньон
лион
ницца
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Виктория Никифорова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598391262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7140c74b82030fa59d203c638cb26060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тьерри мариани, марин ле пен, авиньон, лион, ницца, николя саркози, колумнисты - авторы, авторы, в мире
Стриптизерши попробуют националистов: это изменит судьбу Франции
08:00 20.06.2021 (обновлено: 08:03 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста радикалов на площади Данфер-Рошро в Париже
Участники акции протеста радикалов на площади Данфер-Рошро в Париже - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк

Стриптизерши попробуют националистов: это изменит судьбу Франции

Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Сегодня во Франции проходит первый тур региональных выборов (второй назначен на 27-е). Несмотря на то, что по стране наконец-то ослабляют карантинные меры, а погода радует теплом и солнышком, электорат пребывает в крайней депрессии. Население всеми способами выражает свою разочарованность в выборной демократии, ее механизмах, а самое главное — в результатах работы руководства.
"Политики, они ведь как? Только изберутся, как начинают думать только о своей карьере, о людях они уже не думают", — делится предвыборными ожиданиями с журналистом "Евроньюс" продавщица на вещевом рынке Лиона.
Президент Франции Эммануэль Макрон встречается с жителями в Валансе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 08:00
"Все подстроил сам": рейтинг президенту поднимают пощечинами
Эксперты предсказывают рекордно низкую явку. Это означает, что никаких сенсаций деморализованный электорат организовать правящему классу не сумеет. Однако в последние месяцы в региональных выборах наметилась оригинальная интрига.
Национальное объединение Марин Ле Пен (бывший "Нацфронт") имеет серьезные шансы выиграть первый тур выборов в нескольких крупных регионах страны. Правящие круги почувствовали угрозу со стороны этой оппозиционной партии и сплотили ряды.
Традиционно левые французские партии заранее сливались с региональных выборов там, где народ в массе поддерживал Ле Пен и ее соратников. Они уступали дорогу представителям умеренных правых партий, а те исправно перетягивали на себя голоса. В результате такого сговора члены "Нацфронта" зачастую проигрывали выборы даже там, где все им вроде бы благоприятствовало.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в Ле-Мюро, Франция - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 08:00
Макрон попытался "раздавить гадину"
Сегодня уровень поддержки "Национального объединения" на местах настолько высок, что традиционные предвыборные махинации могут уже не сработать. Поэтому, например, в регионе "Прованс — Альпы — Лазурный берег" правящая партия Макрона, состоящая из леваков и социалистов, вступила в совершенно нетрадиционный союз со своими как бы политическими противниками из правой партии "Республиканцы". И все ради того, чтобы объединенными силами дать бой кандидату от "Национального объединения"— известному политику, экс-министру в правительстве Николя Саркози Тьерри Мариани.
Впечатляет тот открытый цинизм, с которым французский истеблишмент сплачивает ряды, лишь бы не дать прорваться во власть альтернативному кандидату. Десятилетиями правые и левые партии изображают перед публикой борьбу нанайских мальчиков, пикируясь по самым разным вопросам. Но как только дело доходит до удержания власти — этот театр отставляют в сторону. Единственную партию, хоть как-то пытающуюся ответить на запросы простых французов, беспощадно шельмуют, демонизируют, а теперь вот вообще пытаются разгромить с помощью совершенно невиданного "лево-правого" объединения.
Может показаться странным, что именно юг Франции так поддерживает Марин Ле Пен и ее товарищей. В представлении масс Лазурный берег — это царство роскоши, Каннский фестиваль, "ах, этот май, ах, эта Ницца".
Всеобщая первомайская демонстрация в Париже - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 08:00
Кровавый Первомай: обнищавшие народные массы сражаются с силовиками
Однако действительность сложнее, а "Прованс — Альпы — Лазурный берег" — это натуральный регион контрастов. Безумным социальным расслоением он живо напоминает Калифорнию.
Вся роскошь тонким слоем размазана по первой береговой линии плюс еще несколько сверхбогатых анклавов. А так в массе своей люди живут скромно, отовариваются в продуктовых дискаунтерах, а вещи и одежду покупают на гигантских рынках, где торгуют контрабандой и контрафактом. Тысячи выпускников Университета Ниццы сразу после выпуска покидают регион в поисках работы.
На полях Прованса в адских условиях трудятся за мелкий прайс гастарбайтеры. Криминальные кланы — бесконечно, с кровавыми разборками — делят Ниццу, Канн и Марсель. У подавляющего большинства цветной молодежи единственный шанс выйти в люди — это податься в одну из местных банд, промышляющих наркотиками, сутенерством, контрабандой.
Начальник Генерального штаба Франции Пьер де Вилье в Елисейском дворце. 2017 год - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 08:00
Французам пригрозили военным переворотом. Они не испугались
Про городские власти и полицию сплетничают, будто они с потрохами куплены местными авторитетами и открыто работают на крестных отцов. Весь этот нескончаемый типично южный коррупционный бедлам подпитывается десятками тысяч мигрантов, ежегодно пополняющих ряды местной бедноты.
Туристы всего этого не видят, конечно. Как не видят они той антиутопии, в которую за последние двадцать лет превратился Марсель, стремительно деградировавший от изящного европейского города в африканско-арабский криминальный анклав.
Традиционно на юге Франции селились пенсионеры. Сегодня размер пенсии начинается от 645 евро в месяц. Раньше этого с лихвой хватало на еду и "коммуналку". В сезон многих выручал туризм. Люди сдавали квартиры, комнаты, деревянные домики в километрах от моря, буквально все, что могли, и это давало им еще несколько тысяч евро.
Место убийства сотрудницы комиссариата во французском Рамбуйе - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 08:00
Макрон: санкции — для России, беззащитность — для французов
Несколько десятков евро в день можно было заработать, продавая в сезон безделушки на блошиных рынках. Пенсионеры и сегодня сидят там со своими старыми фарфоровыми статуэтками и пожелтевшими открытками, вот только туристов практически нет.
Пандемия коронавируса прихлопнула все источники дополнительных доходов. В преддверии выборов журналист газеты Guardian поговорил с местным жителем, 83-летним Полем. Каждый день он приезжает на своей машине из Ниццы в Канн и раскладывает свой немудрящий "антиквариат" на местном блошином рынке. Сегодня ему удается зарабатывать не больше 10-15 евро в день — как раз хватает на бензин.
"Надвигается большой экономический кризис, — делится пенсионер своими тревогами. Криминал на подъеме, полиции нет. Все вокруг меня говорят: а чего бы нам не попробовать Ле Пен?"
Акция протеста жёлтых жилетов во Франции - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря 2020, 08:00
Обобществление детей как высшая стадия "борьбы с исламизмом"
Невесело складывается жизнь и работающего на юге француза. Во-первых, деиндустриализация этих мест привела к тому, что работа есть только в турсекторе. Малейший сбой в отрасли — и вот уже сотни тысяч продавцов, официантов, горничных, портье, инструкторов по дайвингу и стриптизерш сидят без копейки.
Во-вторых, перекос в системе пособий приводит к тому, что безработная мать-одиночка из Марокко с тремя детьми может получать на руки больше денег, чем работающая француженка с одним ребенком.
В-третьих, реальные зарплаты давно не растут, в отличие, например, от арендных ставок. Дешевое социальное жилье достается только "расово правильным" гражданам — в то время как коренные французы, снимающие жилье у частников, платят полноценную аренду, а она неумолимо увеличивается.
Сотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября 2020, 09:32
Эмигранты верят в Запад. Им больше ничего не остается
Пандемия продемонстрировала, что даже в благополучной Европе есть обширные регионы, где жизнь мало чем отличается от депрессивных моногородов в российской глубинке. Разве что климат получше. Юг Италии, португальская и испанская провинция — это абсолютно бесперспективные области, молодежь оттуда бежит, пожилые люди не понимают, как будут выживать, и никто не видит будущего. Юг Франции катится в ту же яму.
За последний год к стремительному обнищанию французов добавился еще и невиданный уровень криминала. Этнические банды и раньше паслись на Лазурном берегу как у себя дома. Но в последнее время тут пошли еще и теракты: убийство в соборе Ниццы, резня в Авиньоне, многочисленные нападения на полицейских, на евреев. А ведь в памяти еще и чудовищное массовое убийство на Английской набережной в 2016 году. И все это делали мигранты, о необходимости контролировать которых годами твердит Марин Ле Пен.
Немудрено, что предельно демонизированная усилиями левых партия Ле Пен выглядит для многих как луч света в темном царстве. Лазурный берег всегда был вотчиной консерваторов. Сегодня электорат традиционных правых партий стремительно перетекает в сторону "Национального объединения". За соратников Ле Пен готовы голосовать те, кто раньше голосовал за Саркози. Идеи, казавшиеся излишне радикальными — ограничить приток мигрантов, обеспечивать на приоритетной основе пособиями и дешевым жильем коренных французов, — сегодня выглядят как единственная надежда на спасение.
Мужчина проезжает мимо Эйфелевой башни в Париже - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября 2020, 08:00
Вышла из доверия: элита великой страны полностью дискредитирована
Недавно уровень общенационального пессимизма был продемонстрирован с пугающей наглядностью. Во время общения Эммануэля Макрона с народом огорченный представитель народных масс ударил президента страны по лицу. Куда уж дальше-то, казалось бы.
Но меньше чем через год выборы главы государства. Возможно, весной 2022-го Марин Ле Пен нанесет действующему президенту еще более сильный удар.
 
Тьерри МарианиМарин Ле ПенАвиньонЛионНиццаНиколя СаркозиКолумнисты - АвторыАвторыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Самый высокий водопад в Крыму набрал наибольшую за 50 лет силу
08:42Все избиркомы на парламентских выборах в Армении приступили к работе
08:40Спецпредставитель президента назвал барьеры на пути внедрения сетей 6G
08:39Синоптики спрогнозировали 40-градусную жару в Греции
08:34В роддоме в Нижневартовске произошел пожар
08:24Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов
08:17Российские вакцины от COVID-19 доставили в дипмиссии в 82 странах
08:16В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом
08:11Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
08:00"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России
08:00"Проснулся, а тут медведь!" Двое ставропольцев идут во Владивосток пешком
08:00Электроскутеристы доездились: что их ждет
07:43Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени
06:36Пушков сравнил Путина во время саммита в Женеве с Джеймсом Бондом
06:05Врач рассказал, как правильно отдыхать
05:57Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
05:05При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек
04:40Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin
04:02Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62%
03:37Число пострадавших от разгула стихии в Ялте выросло до 24 человек
Лента новостейМолния