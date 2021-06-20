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https://ria.ru/20210620/elektrosamokat-1737712461.html
Электроскутеристы доездились: что их ждет
Электроскутеристы доездились: что их ждет - РИА Новости, 20.06.2021
Электроскутеристы доездились: что их ждет
Скорее всего, 2021 год будет отмечен констатацией "не все коту масленица". Имеются в виду более или менее экзотические самобеглые приспособления — в первую... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:00
2021-06-20T08:03
россия
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Скорее всего, 2021 год будет отмечен констатацией "не все коту масленица". Имеются в виду более или менее экзотические самобеглые приспособления — в первую очередь электросамокаты.Предшествующие несколько лет были скорее пристрелкой. С одной стороны, самокатчики открывали для себя приятные возможности нового электроприбора: "эх, прокачусь".С другой стороны, пешеходы, прежде безраздельно владевшие тротуарами (были, конечно, случаи, когда на них вторгались автомобили, порой с самыми прискорбными последствиями, но это были именно эксцессы, а не норма), обнаружили в тротуарной, как сейчас модно говорить, экосистеме новый вид живности.Самокаты, велосипеды (также и все больше с электроприводом), а также моноколеса и сегвеи. И все они несутся в веселии своем буйном по тротуарам, полагая себя в полном праве и часто требуя от пешеходов уступить дорогу. Многие из них de facto исходят из приоритета ихних гаджетов перед передвигающимися на одиннадцатом номере.При этом число таких гаджетов (в первую очередь самокатов) быстро росло, а значит, росла интенсивность движения и с нею — количество тротуарных инцидентов. Особенно страдали малые дети, которые и вообще-то неосторожны и совсем не приучены к тому, что отныне пешеходная часть является зоной опасности.Эксперимент по нерегулируемому и при этом всевозрастающему движению самокатчиков по тротуарам дал впечатляющие результаты. Официальный представитель МВД генерал И. В. Волк сообщила, что с января по май с. г. зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил почти 195 процентов, то есть в 3 (три) раза. Больше всего таких случаев в продвинутых столицах. Погибло два человека, 119 пострадали.С такой динамикой роста трудно делать вид, что ничего не происходит.Тут возможны лишь два возражения. Первое — в стиле автолихачей вроде Мары Багдасарян, но теперь уже лихачей электрических. "Буду ездить, буду давить, ничего вы мне не сделаете". Что отчасти не лишено основания: много случаев, когда самокатчик повредил пешехода, прибавил скорости, да и был таков, ищи-свищи. Такое бывает и с автомобилистами, но успешное сокрытие с места происшествия здесь реже: у авто есть номера, да и следы инцидента тоже имеются.Второе — идеологическое. Люди, проникнутые ненавистью к автомобилям (как, например, депутат Моссовета от "Яблока" Д. С. Беседина), полагают, что любые меры устрожения к эксплуатации неавтомобилей — суть уклонение от главной задачи нашего дня, которой является истребление изделий автопрома. Опять же светлый образ урбанистического будущего воплощают собой молодые и бодрые хипстеры, катающиеся по улицам на роликовых коньках, самокатах, моноколесах, скейтбордах (в будущем что-нибудь еще изобретут). Явный подкоп под урбанизм терпеть невозможно. См. аналогичный склад ума Греты Тунберг и ее зеленых товарищей.Но и аристократическое "Чернь, па-а-сторонись!", и урбанистическое "Чего пристали к милым и пушистым самокатчикам" вряд ли могут обладать сильным воздействием на умы. Желание отстоять — в том числе и путем государственного регулирования — принцип "Тротуары для пешеходов" значительно более популярно. "Пешеходов надо любить".Опять же и особенно недовольные нынешним пренебрежением к пешеходам пожилые люди и семейства с малыми детьми являются в смысле политическом более благодарным социальным слоем, скорее могущим оценить государственную заботу (или хотя бы видимость таковой), нежели продвинутые хипстеры на электрических самобеглых гаджетах. Простой политический расчет.Так что, скорее всего, упоительное"Уж темно: в санки он садится."Пади, пади!" — раздался крик;Морозной пылью серебритсяЕго бобровый воротник"находится при закатном угасании.В смысле уличного движения не сразу и не полностью, но взнуздали лихих новых русских — а как рассекали в святые 90-е. Тоже не сразу и не полностью, но будут взнузданы и самокатчики.
https://ria.ru/20210603/elektrosamokat-1735274723.html
https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736183635.html
https://ria.ru/20210417/samokat-1728534441.html
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Максим Соколов
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россия, колумнисты - авторы, авторы

Электроскутеристы доездились: что их ждет

08:00 20.06.2021 (обновлено: 08:03 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина около электронного табло с курсами валют в Москве
Мужчина около электронного табло с курсами валют в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Максим Соколов
Максим Соколов
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Скорее всего, 2021 год будет отмечен констатацией "не все коту масленица". Имеются в виду более или менее экзотические самобеглые приспособления — в первую очередь электросамокаты.
Предшествующие несколько лет были скорее пристрелкой. С одной стороны, самокатчики открывали для себя приятные возможности нового электроприбора: "эх, прокачусь".
С другой стороны, пешеходы, прежде безраздельно владевшие тротуарами (были, конечно, случаи, когда на них вторгались автомобили, порой с самыми прискорбными последствиями, но это были именно эксцессы, а не норма), обнаружили в тротуарной, как сейчас модно говорить, экосистеме новый вид живности.
Самокаты, велосипеды (также и все больше с электроприводом), а также моноколеса и сегвеи. И все они несутся в веселии своем буйном по тротуарам, полагая себя в полном праве и часто требуя от пешеходов уступить дорогу. Многие из них de facto исходят из приоритета ихних гаджетов перед передвигающимися на одиннадцатом номере.
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"Скутергеддон" в России. Как избежать аварий с электросамокатами
При этом число таких гаджетов (в первую очередь самокатов) быстро росло, а значит, росла интенсивность движения и с нею — количество тротуарных инцидентов. Особенно страдали малые дети, которые и вообще-то неосторожны и совсем не приучены к тому, что отныне пешеходная часть является зоной опасности.
Эксперимент по нерегулируемому и при этом всевозрастающему движению самокатчиков по тротуарам дал впечатляющие результаты. Официальный представитель МВД генерал И. В. Волк сообщила, что с января по май с. г. зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил почти 195 процентов, то есть в 3 (три) раза. Больше всего таких случаев в продвинутых столицах. Погибло два человека, 119 пострадали.
С такой динамикой роста трудно делать вид, что ничего не происходит.
Тут возможны лишь два возражения. Первое — в стиле автолихачей вроде Мары Багдасарян, но теперь уже лихачей электрических. "Буду ездить, буду давить, ничего вы мне не сделаете". Что отчасти не лишено основания: много случаев, когда самокатчик повредил пешехода, прибавил скорости, да и был таков, ищи-свищи. Такое бывает и с автомобилистами, но успешное сокрытие с места происшествия здесь реже: у авто есть номера, да и следы инцидента тоже имеются.
Молодые люди на электросамокатах в парке ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 17:14
В ГИБДД рассказали, за что штрафуют нарушителей на электросамокатах
Второе — идеологическое. Люди, проникнутые ненавистью к автомобилям (как, например, депутат Моссовета от "Яблока" Д. С. Беседина), полагают, что любые меры устрожения к эксплуатации неавтомобилей — суть уклонение от главной задачи нашего дня, которой является истребление изделий автопрома. Опять же светлый образ урбанистического будущего воплощают собой молодые и бодрые хипстеры, катающиеся по улицам на роликовых коньках, самокатах, моноколесах, скейтбордах (в будущем что-нибудь еще изобретут). Явный подкоп под урбанизм терпеть невозможно. См. аналогичный склад ума Греты Тунберг и ее зеленых товарищей.
Но и аристократическое "Чернь, па-а-сторонись!", и урбанистическое "Чего пристали к милым и пушистым самокатчикам" вряд ли могут обладать сильным воздействием на умы. Желание отстоять — в том числе и путем государственного регулирования — принцип "Тротуары для пешеходов" значительно более популярно. "Пешеходов надо любить".
Опять же и особенно недовольные нынешним пренебрежением к пешеходам пожилые люди и семейства с малыми детьми являются в смысле политическом более благодарным социальным слоем, скорее могущим оценить государственную заботу (или хотя бы видимость таковой), нежели продвинутые хипстеры на электрических самобеглых гаджетах. Простой политический расчет.
Участники Московского весеннего велофестиваля. - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 08:00Наука
Самые популярные электросамокаты. Что выбрать и как правильно хранить
Так что, скорее всего, упоительное
"Уж темно: в санки он садится.
"Пади, пади!" — раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник"
находится при закатном угасании.
В смысле уличного движения не сразу и не полностью, но взнуздали лихих новых русских — а как рассекали в святые 90-е. Тоже не сразу и не полностью, но будут взнузданы и самокатчики.
 
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