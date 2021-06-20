Россия выскажет замечания к докладам ОБСЕ по ситуации в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
Россия выскажет замечания к докладам ОБСЕ по ситуации в Донбассе
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российская сторона на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в понедельник выскажет замечания к докладам Специальной мониторинговой миссии на Украине, сообщил МИД РФ.
В понедельник в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и генсека ОБСЕ.
"Будет предметно рассмотрена деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, высказаны наши замечания к ее докладам. Наблюдатели не торопятся подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов в Донбассе. Стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможности это определить имеются", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Российская сторона намерена подчеркнуть, что мандат миссии распространяется на всю территорию Украины и наблюдатели должны докладывать о ситуации с соблюдением прав человека и уделять внимание положению нацменьшинств. "Тем не менее этим аспектам, в особенности в контексте разгула неонацизма в стране, нарушения языковых и образовательных прав ее граждан, уделяется недостаточно внимания", - заявил МИД.
Кроме того, российская сторона призовет руководство ОБСЕ к воздействию на Киев, "который саботирует выполнение минского "Комплекса мер" и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском".
Ранее постпред РФ при организации Александр Лукашевич заявил, что Москва призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ не молчать о нарушениях Киева договоренностей по Донбассу, а активно работать с украинскими властями для деэскалации.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.