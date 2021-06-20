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Антонов назвал реализацию договоренностей Путина и Байдена приоритетом
Антонов назвал реализацию договоренностей Путина и Байдена приоритетом - РИА Новости, 20.06.2021
Антонов назвал реализацию договоренностей Путина и Байдена приоритетом
Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что считает одной из главных задач быструю и качественную реализацию договоренностей президентов РФ и... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:27
2021-06-20T22:50
россия
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что считает одной из главных задач быструю и качественную реализацию договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по стратегической стабильности.Об этом посол России заявил в воскресенье по возвращении из Москвы в США."Одна из главных наших задач - это скорейшая, но главное качественная и результативная реализация совместного заявления двух президентов по стратегической стабильности", - сказал Антонов.Вернуть послов договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США. Российский посол Антонов, приглашённый в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье утром вылетел в США. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернётся в Россию в скором времени.
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россия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, сша
Антонов назвал реализацию договоренностей Путина и Байдена приоритетом
17:27 20.06.2021 (обновлено: 22:50 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL

Посол России в США Антонов назвал приоритетом реализацию договоренностей Путина и Байдена

Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что считает одной из главных задач быструю и качественную реализацию договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по стратегической стабильности.
Об этом посол России заявил в воскресенье по возвращении из Москвы в США.
"Одна из главных наших задач - это скорейшая, но главное качественная и результативная реализация совместного заявления двух президентов по стратегической стабильности", - сказал Антонов.
Вернуть послов договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США. Российский посол Антонов, приглашённый в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье утром вылетел в США. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернётся в Россию в скором времени.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 14:42Авторы
Российский посол Анатолий Антонов вылетел в США
 
РоссияАнатолий АнтоновДжо БайденВладимир ПутинСША
 
 
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