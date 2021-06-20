https://ria.ru/20210620/dogovorennosti-1737799517.html

Антонов назвал реализацию договоренностей Путина и Байдена приоритетом

Антонов назвал реализацию договоренностей Путина и Байдена приоритетом - РИА Новости, 20.06.2021

Антонов назвал реализацию договоренностей Путина и Байдена приоритетом

Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что считает одной из главных задач быструю и качественную реализацию договоренностей президентов РФ и... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T17:27

2021-06-20T17:27

2021-06-20T22:50

россия

анатолий антонов

джо байден

владимир путин

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что считает одной из главных задач быструю и качественную реализацию договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по стратегической стабильности.Об этом посол России заявил в воскресенье по возвращении из Москвы в США."Одна из главных наших задач - это скорейшая, но главное качественная и результативная реализация совместного заявления двух президентов по стратегической стабильности", - сказал Антонов.Вернуть послов договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США. Российский посол Антонов, приглашённый в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье утром вылетел в США. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернётся в Россию в скором времени.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/posly-1737781754.html

россия

сша

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россия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, сша