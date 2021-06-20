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Глава генштаба считает, что Россия и США пойдут по пути диалога
Глава генштаба считает, что Россия и США пойдут по пути диалога - РИА Новости, 20.06.2021
Глава генштаба считает, что Россия и США пойдут по пути диалога
Россия и США пойдут по пути конструктивного диалога, считает начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T13:29
2021-06-20T13:29
россия
валерий герасимов
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и США пойдут по пути конструктивного диалога, считает начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена состоялись в Женеве 16 июня."Почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути", - сказал Герасимов по итогам переговоров сторон в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.
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россия, валерий герасимов, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Глава генштаба считает, что Россия и США пойдут по пути диалога
13:29 20.06.2021
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Глава генштаба считает, что Россия и США пойдут по пути конструктивного диалога

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и США пойдут по пути конструктивного диалога, считает начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена состоялись в Женеве 16 июня.
"Почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути", - сказал Герасимов по итогам переговоров сторон в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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Посол России в США возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем
 
РоссияВалерий ГерасимовДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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