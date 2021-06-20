https://ria.ru/20210620/diplomatiya-1737774517.html

Глава генштаба считает, что Россия и США пойдут по пути диалога

Глава генштаба считает, что Россия и США пойдут по пути диалога - РИА Новости, 20.06.2021

Глава генштаба считает, что Россия и США пойдут по пути диалога

Россия и США пойдут по пути конструктивного диалога, считает начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T13:29

2021-06-20T13:29

2021-06-20T13:29

россия

валерий герасимов

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и США пойдут по пути конструктивного диалога, считает начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена состоялись в Женеве 16 июня."Почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути", - сказал Герасимов по итогам переговоров сторон в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20210620/antonov-1737751353.html

россия

женева (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий герасимов, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире