https://ria.ru/20210620/diplomatiya-1737774517.html
Глава генштаба считает, что Россия и США пойдут по пути диалога
Глава генштаба считает, что Россия и США пойдут по пути диалога - РИА Новости, 20.06.2021
Глава генштаба считает, что Россия и США пойдут по пути диалога
Россия и США пойдут по пути конструктивного диалога, считает начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T13:29
2021-06-20T13:29
2021-06-20T13:29
россия
валерий герасимов
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582269201_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_294238a97cc41e06a49c6b6c866243d9.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и США пойдут по пути конструктивного диалога, считает начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена состоялись в Женеве 16 июня."Почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути", - сказал Герасимов по итогам переговоров сторон в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20210620/antonov-1737751353.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582269201_236:0:2669:1825_1920x0_80_0_0_1a1987c093da72479be86f8268fcee8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий герасимов, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Глава генштаба считает, что Россия и США пойдут по пути диалога
Глава генштаба считает, что Россия и США пойдут по пути конструктивного диалога