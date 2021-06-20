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Всемирный день беженцев

Всемирный день беженцев - РИА Новости, 20.06.2021

Всемирный день беженцев

Ежегодно 20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T02:24

2021-06-20T02:24

2021-06-20T02:24

всемирный день беженцев

справки

в мире

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Ежегодно 20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев. Впервые Всемирный день беженцев прошел в 2001 году, он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 года.В 2001 году исполнилось 50 лет со дня принятия в 1951 году Конвенции о статусе беженцев, где были определены понятие "беженец", обозначены их права и свободы, а также обязанности государств по отношению к этим людям. В настоящее время участниками конвенции являются 146 стран.В соответствии с Конвенцией, беженцы – это лица, покинувшие свои страны по причине обоснованной боязни преследований из-за расовой, религиозной принадлежности, гражданства, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной группе, которые не могут или не хотят возвращаться. Многие люди становятся беженцами из-за стихийных бедствий или техногенных катастроф. Ключевой аспект Конвенции – запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения. В документе говорится, что "государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений". Это постановление не может применяться к беженцам, которые представляют угрозу безопасности страны, в которой они находятся, или к лицам, осужденным за особо тяжкие преступления.Согласно Конвенции 1951 года беженцы имеют следующие права:– право на защиту от высылки, кроме особо тяжких случаев, – право на защиту от наказания за незаконное пересечение границы договаривающегося государства, – право на работу по найму, – право на жилье, – право на образование, – право на правительственную и социальную поддержку, – право на религиозные убеждения, – право обращения в суд, – право свободного передвижения, – право на получение удостоверения личности.В середине ХХ века международная помощь требовалась примерно 1,25 миллиона беженцев во всем мире, включая 350 тысяч беженцев в Европе, которая все еще боролась с последствиями Второй мировой войны. К концу 1950-х годов узел основных проблем беженцев переместился из Европы на другие континенты, в первую очередь в Африку. В последующие десятилетия география этого явления существенно расширилась за счет Южной Азии, Ближнего Востока, Балкан. Признавая ответственность Организации Объединенных Наций за дела беженцев, Генеральная Ассамблея ООН в 1950 году учредила Управление верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев, которое начало свою деятельность 1 января 1951 года. Две главные функции УВКБ – предоставление беженцам международной защиты и стремление найти надежные решения проблемы беженцев.УВКБ ООН – единственная международная организация, уполномоченная защищать беженцев во всем мире.Несмотря на то, что мандат УВКБ предусматривает защиту и помощь беженцам, к нему все чаще обращаются с просьбами об оказании помощи более широкому кругу лиц, находящихся в положении, аналогичном положению беженцев. Сюда входят внутренне перемещенные лица, бывшие беженцы, лица без гражданстваВ последнее десятилетие наблюдаются самые масштабные за 70 лет перемещения населения через международные границы во всем мире. Каждую минуту 24 человека покидают родные места из-за войн, преследования или страха за свою жизнь.По данным УВКБ, 82,4 миллиона человек во всем мире были вынуждены покинуть дома, среди них около 20,7 миллионов беженцев. В развивающихся странах нашли приют 86% беженцев. Около 68% беженцев являются выходцами из Сирии (6,7 миллиона), Венесуэлы (4,0 миллиона), Афганистана (2,6 миллиона), Южного Судана (2,2 миллиона) и Мьянмы (1,1 миллиона). Большинство беженцев находятся в Турции (3,7 миллиона), Колумбии (1,7 миллиона), Пакистане (1,4 миллиона), Уганде (1,4 миллиона) и в Германии (1,2 миллиона).Кризис в Сирии продолжается более 10 лет. В настоящее время 13,4 миллиона сирийцев (6,7 миллиона беженцев и 6,7 миллиона – внутренне перемещенных лиц) нуждаются в гуманитарной помощи. Подавляющее большинства сирийских беженцев находятся в странах, граничащих с Сирией – в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и в Египте. В УВКБ отмечают, что только один из 20 сирийских беженцев размещен в лагере для беженцев.По данным ООН, число детей беженцев из Сирии, нашедших убежище в соседних странах, с 2012 года увеличилось в десять раз и достигло 2,5 миллиона человек. По оценкам ЮНИСЕФ, почти пять миллионов детей родились в условиях войны в Сирии, а около одного миллиона детей родились в лагерях беженцев в соседних странах. ООН отмечает также резкий рост количества беженцев из Венесуэлы из-за экономического и социального кризиса в стране. По данным УВКБ, число граждан Венесуэлы, покинувших страну, достигло 5,4 миллиона (цифра включает беженцев и мигрантов). Большинство из них нашли убежище в других странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Европа в последние годы пережила крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным европейского пограничного агентства Frontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли около 1,8 миллиона мигрантов, что в шесть раз превысило предыдущий рекорд, установленный в 2014 году (283 500 человек). Начиная с 2015 года число прибывающих в Европу мигрантов последовательно снижалось. В 2020 году на фоне введенных ограничений из-за пандемии COVID-19 в Европу прибыло 124 тысячи мигрантов, это наименьший показатель с 2013 года. Однако с начала 2021 года на европейский берег высадились уже более 10 тысяч человек. Это на 170% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ООН также отмечают рост числа утонувших при попытке добраться из Африки в Европу. По данным Управления ООН по правам человека, в период с января 2019 года по декабрь 2020 года при попытке пересечь центральную часть Средиземного моря и добраться из Ливии в Италию или на Мальту утонули свыше 2200 мигрантов. За первые пять месяцев 2021 года погибли уже более 500 человек. В ООН отмечают, что ограничения на передвижение, введенные в мире на пике пандемии коронавируса, оказались тяжелым испытанием прежде всего для беженцев и вынужденных мигрантов.В Панаме, по данным ООН, тысячи людей застряли в джунглях по пути на север – к южной границе Соединенных Штатов. В Ливане трудовые мигранты значительно пострадали от взрыва в Бейруте в августе 2020 года и последующей вспышки коронавируса в стране. Закрытие границ существенно сузило поле возможностей для людей, проживающих в переполненных лагерях с высокими показателями заражения коронавирусом в Бангладеш и Греции. Многие венесуэльские эмигранты в Колумбии, Перу, Чили, Эквадоре и Бразилии потеряли все средства к существованию и стремятся сейчас вернуться домой, в том числе с помощью услуг контрабандистов. Пандемия COVID-19 также существенно осложнила положение беженцев в Иордании, Ливане и Иракском Курдистане. В 2021 году Всемирный день беженцев пройдет под девизом "Вместе мы можем достичь всего". УВКБ ООН призывает к более широкому включению беженцев в систему здравоохранения, образования и спорта. В ООН также отмечают, что только совместными усилиями мы сможем восстановиться после пандемии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день беженцев, справки, в мире