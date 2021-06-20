Минску и Москве важно сохранять память о ВОВ, заявили в МИД Белоруссии
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В МИД Белоруссии заявили, что Минску и Москве надо сохранять память о событиях ВОВ
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. В условиях давления Запада Минску и Москве особенно важно сохранять историческую память о событиях Второй мировой войны, заявил первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Александр Гурьянов.
"Сегодня, особенно в условиях политики давления коллективного Запада, пропитанной враждебной риторикой и неонацистскими идеями и ксенофобией, наша обязанность – сохранять историческую память и передавать ее из поколения в поколение, чтобы память о подвигах и масштабах жертв наших народов на пути к достижению общей победы никогда не стерлась", - сказал Гурьянов в воскресенье в Минске во время международного форума российских соотечественников.
Он подчеркнул, что сегодня в некоторых странах отмечаются "опасные тенденции и циничное стремление предать забвению уроки Великой Отечественной войны: даются искаженные нравственные и правовые итоги, пытаются уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, поставить под сомнение решения Нюрнбергского трибунала".
"Беларусь и Россия последовательно и решительно выступают против любых попыток ревизии событий и итогов Второй мировой войны, против обеления нацизма и его пособников, оправдания чудовищных преступлений. В этих целях предпринимаются совместные контрмеры, это происходит как в рамках союзных программ, так и совместно на международной арене", - сообщилГурьянов.
Он отметил, что "в Беларуси свято хранят память о тех, кто боролся против фашизма и отдал свою жизнь во имя светлого будущего". "В Беларуси также реализуется комплекс национальных мероприятий. В частности, весной этого года принят новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за реабилитацию нацизма. Белорусской генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны", - продолжил первый замминистра.
Международный форум российских соотечественников "22 июня 1941 г. Победа будет за нами!", посвященный 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит 19-23 июня в Минске и Бресте. Участниками мероприятия стали более 80 представителей российской диаспоры, ведущих активную общественно-социальную жизнь в зарубежной общине, из порядка 40 стран.