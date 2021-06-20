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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210620/astrologiya-1737596305.html
Названы знаки зодиака, из представителей которых получаются лучшие мужья
Названы знаки зодиака, из представителей которых получаются лучшие мужья - РИА Новости, 20.06.2021
Названы знаки зодиака, из представителей которых получаются лучшие мужья
Журналистка и астролог Яшасви Шактават назвала знаки зодиака, из представителей которых получаются лучшие мужья: сильные, надежные и преданные, сообщает... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T06:55
2021-06-20T06:55
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Журналистка и астролог Яшасви Шактават назвала знаки зодиака, из представителей которых получаются лучшие мужья: сильные, надежные и преданные, сообщает Pinkvilla. На мужчин-Тельцов всегда можно положиться. Представители этого знака заслуживают доверия благодаря своей честности и открытости, а еще они настоящие романтики в душе. Мужчины-Тельцы знают, как сделать свою женщину счастливой и любимой. Они также всегда ищут стабильности в отношениях, и это их очень вдохновляет. Тельцы любят баловать свою вторую половинку и хотят, чтобы она была рядом. "Мужчины-Львы преданные и понимающие", — утверждает Шактават. По ее словам, представители этого знака обожают восхищаться и осыпать свою спутницу вниманием и любовью. Львы будут радовать своих жен: дарить много подарков, ходить с ней по магазинам или планировать совместное путешествие. С Раками приятно проводить время, ведь они такие романтики! Мужчины-Раки способны на глубокие чувства. Им нравится окутывать близкого человека любовью и доставлять удовольствие. Раки добры и готовы на все, чтобы их спутница была счастлива.Мужчины-Рыбы рады делать что-то приятное и радовать других. Они стараются, чтобы их жена чувствовала себя счастливой. Они позаботятся о том, чтобы супруга была уверена в том, что муж — надежный человек. Для мужчин-Рыб важно быть крепким плечом, на котором можно поплакать и опереться в трудную минуту.
https://ria.ru/20210530/astrologiya-1734655475.html
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стиль жизни, гороскоп, астрология, новости культуры

Названы знаки зодиака, из представителей которых получаются лучшие мужья

06:55 20.06.2021
 
© Depositphotos / Kamil MacniakПара держится за руки
Пара держится за руки - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Depositphotos / Kamil Macniak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Журналистка и астролог Яшасви Шактават назвала знаки зодиака, из представителей которых получаются лучшие мужья: сильные, надежные и преданные, сообщает Pinkvilla.
На мужчин-Тельцов всегда можно положиться. Представители этого знака заслуживают доверия благодаря своей честности и открытости, а еще они настоящие романтики в душе. Мужчины-Тельцы знают, как сделать свою женщину счастливой и любимой. Они также всегда ищут стабильности в отношениях, и это их очень вдохновляет. Тельцы любят баловать свою вторую половинку и хотят, чтобы она была рядом.
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"Мужчины-Львы преданные и понимающие", — утверждает Шактават. По ее словам, представители этого знака обожают восхищаться и осыпать свою спутницу вниманием и любовью. Львы будут радовать своих жен: дарить много подарков, ходить с ней по магазинам или планировать совместное путешествие.
С Раками приятно проводить время, ведь они такие романтики! Мужчины-Раки способны на глубокие чувства. Им нравится окутывать близкого человека любовью и доставлять удовольствие. Раки добры и готовы на все, чтобы их спутница была счастлива.
Мужчины-Рыбы рады делать что-то приятное и радовать других. Они стараются, чтобы их жена чувствовала себя счастливой. Они позаботятся о том, чтобы супруга была уверена в том, что муж — надежный человек. Для мужчин-Рыб важно быть крепким плечом, на котором можно поплакать и опереться в трудную минуту.
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