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СК Армении получил 15 материалов по поводу нарушений на выборах
СК Армении получил 15 материалов по поводу нарушений на выборах - РИА Новости, 20.06.2021
СК Армении получил 15 материалов по поводу нарушений на выборах
В Следственный комитет Армении в воскресенье поступило 15 материалов, касающихся нарушений в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, сообщил... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T15:34
2021-06-20T15:34
2021-06-20T15:34
внеочередные парламентские выборы в армении
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. В Следственный комитет Армении в воскресенье поступило 15 материалов, касающихся нарушений в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, сообщил журналистам представитель ведомства Камо Саакян."По состоянию на 15.00 (14.00 мск) к нам поступило 15 материалов с сообщениями о нарушениях. Десять касались попыток голосования более одного раза или голосования за другого человека, четыре - нарушения тайны голосования и один – проникновения на избирательный участок с оружием и применения насилия", - сказал Саакян.Согласно его словам, по последнему случаю возбуждено уголовное дело.Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
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внеочередные парламентские выборы в армении, армения, в мире
СК Армении получил 15 материалов по поводу нарушений на выборах
В Следственный комитет Армении поступило 15 материалов о нарушениях на парламентских выборах