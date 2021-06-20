https://ria.ru/20210620/armeniya-1737787440.html

СК Армении получил 15 материалов по поводу нарушений на выборах

СК Армении получил 15 материалов по поводу нарушений на выборах - РИА Новости, 20.06.2021

СК Армении получил 15 материалов по поводу нарушений на выборах

В Следственный комитет Армении в воскресенье поступило 15 материалов, касающихся нарушений в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, сообщил... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T15:34

2021-06-20T15:34

2021-06-20T15:34

внеочередные парламентские выборы в армении

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. В Следственный комитет Армении в воскресенье поступило 15 материалов, касающихся нарушений в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, сообщил журналистам представитель ведомства Камо Саакян."По состоянию на 15.00 (14.00 мск) к нам поступило 15 материалов с сообщениями о нарушениях. Десять касались попыток голосования более одного раза или голосования за другого человека, четыре - нарушения тайны голосования и один – проникновения на избирательный участок с оружием и применения насилия", - сказал Саакян.Согласно его словам, по последнему случаю возбуждено уголовное дело.Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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внеочередные парламентские выборы в армении, армения, в мире