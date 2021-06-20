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Лидер блока "Честь имею" оценил избирательный процесс в Армении

Лидер блока "Честь имею" оценил избирательный процесс в Армении - РИА Новости, 20.06.2021

Лидер блока "Честь имею" оценил избирательный процесс в Армении

Власти Армении хотят сфальсифицировать итоги внеочередных выборов в парламент, заявил возглавляющий список блока "Честь имею" Артур Ванецян. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:28

2021-06-20T11:28

2021-06-20T11:28

внеочередные парламентские выборы в армении

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Власти Армении хотят сфальсифицировать итоги внеочередных выборов в парламент, заявил возглавляющий список блока "Честь имею" Артур Ванецян.Ванецян в воскресенье принял участие в голосовании на одном из избирательных участках в Ереване."Мы рассчитываем на победу и надеемся, что Армения будет жить спокойно... Пока оценки ( избирательному процессу - ред.) давать не стоит, но, я думаю, что, судя по тому процессу, который уже начался, власти хотят сфальсифицировать итоги выборов ", - сказал Ванецян РИА Новости.В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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внеочередные парламентские выборы в армении, армения, в мире