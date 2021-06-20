Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210620/armeniya-1737757166.html
Лидер блока "Честь имею" Ванецян проголосовал на выборах в Армении
Лидер блока "Честь имею" Ванецян проголосовал на выборах в Армении - РИА Новости, 20.06.2021
Лидер блока "Честь имею" Ванецян проголосовал на выборах в Армении
Возглавляющий список блока "Честь имею" Артур Ванецян проголосовал на внеочередных выборах в парламент Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:23
2021-06-20T10:23
внеочередные парламентские выборы в армении
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737757145_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_cffa7add91d3ba7cc3e59aad3c36e6cc.jpg
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Возглавляющий список блока "Честь имею" Артур Ванецян проголосовал на внеочередных выборах в парламент Армении, передает корреспондент РИА Новости.Ванецян принял участие в голосовании на одном из избирательных участков в Ереване в здании школы номер 78. После процедуры голосования он покинул территорию участка, происшествий зафиксировано не было.Процедура голосования проходит здесь в штатном режиме, передает корреспондент агентства.В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
https://ria.ru/20210620/kocharyan-1737754896.html
https://ria.ru/20210620/armeniya-1737756238.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737757145_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_50e510fbf4a8653d0df693039d361ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
внеочередные парламентские выборы в армении, ереван, армения, в мире
Лидер блока "Честь имею" Ванецян проголосовал на выборах в Армении
10:23 20.06.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Армении
Досрочные парламентские выборы в Армении
© Sputnik
Перейти в фотобанк

Лидер блока "Честь имею" Артур Ванецян проголосовал на внеочередных выборах в парламент Армении

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Возглавляющий список блока "Честь имею" Артур Ванецян проголосовал на внеочередных выборах в парламент Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Ванецян принял участие в голосовании на одном из избирательных участков в Ереване в здании школы номер 78. После процедуры голосования он покинул территорию участка, происшествий зафиксировано не было.
Роберт Кочарян на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 09:53
Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах
Процедура голосования проходит здесь в штатном режиме, передает корреспондент агентства.
В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.
В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.
Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 10:15
В центральном штабе блока "Армения" Кочаряна начались обыски
 
Внеочередные парламентские выборы в АрменииЕреванАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:29Жапаров и Козак обсудили поставки вакцин от коронавируса в Киргизию
08:24В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:21Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:18Renault может начать производство новых моделей на "АвтоВАЗе"
08:17"АвтоВАЗ" планирует начать производство более дорогих автомобилей
08:16Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:10Москвичей предупредили о рекордной жаре
08:09В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:07В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:00Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
08:00"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
07:56Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:38Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:36В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:28Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
07:15В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:12Новак: нужно учитывать возврат нефти Ирана на мировой рынок
06:54В Красноярском крае пропал семилетний ребенок
06:32"Ъ": Минэкономразвития потребовало сократить список поломок автомобилей
Лента новостейМолния