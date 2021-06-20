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Лидер блока "Честь имею" Ванецян проголосовал на выборах в Армении
Лидер блока "Честь имею" Ванецян проголосовал на выборах в Армении - РИА Новости, 20.06.2021
Лидер блока "Честь имею" Ванецян проголосовал на выборах в Армении
Возглавляющий список блока "Честь имею" Артур Ванецян проголосовал на внеочередных выборах в парламент Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:23
2021-06-20T10:23
2021-06-20T10:23
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Возглавляющий список блока "Честь имею" Артур Ванецян проголосовал на внеочередных выборах в парламент Армении, передает корреспондент РИА Новости.Ванецян принял участие в голосовании на одном из избирательных участков в Ереване в здании школы номер 78. После процедуры голосования он покинул территорию участка, происшествий зафиксировано не было.Процедура голосования проходит здесь в штатном режиме, передает корреспондент агентства.В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
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внеочередные парламентские выборы в армении, ереван, армения, в мире
Лидер блока "Честь имею" Ванецян проголосовал на выборах в Армении
Лидер блока "Честь имею" Артур Ванецян проголосовал на внеочередных выборах в парламент Армении