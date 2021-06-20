Белорусской правозащитнице Рабковой продлили срок ареста
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусской правозащитнице Рабковой продлили срок ареста до 17 сентября
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Координатору волонтерской службы не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Марфе Рабковой срок содержания под стражей продлен еще на три месяца - до 17 сентября, сообщается на сайте центра в воскресенье.
"Стало известно, что срок содержания под стражей политзаключенной Марфы Рабковой продлен еще на три месяца - до 17 сентября. Таким образом, к этому времени она проведет в заключении уже год", - говорится в сообщении.
По данным "Весны", правозащитница была задержана вечером 17 сентября 2020 года в Минске. Ранее в МВД Белоруссии сообщали, что Рабкова является подозреваемой в рамках дела о массовых беспорядках. Позже в Следственном комитете проинформировали, что ей предъявлено обвинение по статье "обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности". Затем, по информации правозащитного центра, ей инкриминировали "разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц" и "участие в преступной организации". Теперь Рабковой грозит до 12 лет лишения свободы. Правозащитники признали ее политзаключенной. В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о перспективах политической амнистии, заявил, что в республике нет политзаключенных.
В марте правозащитный центр "Весна" заявил, что СК республики завел уголовное дело по факту его деятельности, оно возбуждено по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Там поясняли, что следствие подозревает центр в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В связи с этим в правозащитном центре заявили, что он "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем
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