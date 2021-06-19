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Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объем введения жилья

Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объем введения жилья - РИА Новости, 19.06.2021

Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объем введения жилья

Строительная отрасль России не только восстановилась, но и демонстрирует устойчивую динамику развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:55

2021-06-19T14:55

2021-06-19T15:19

единая россия

владимир путин

россия

жилье

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Строительная отрасль России не только восстановилась, но и демонстрирует устойчивую динамику развития, заявил президент России Владимир Путин."За первые пять месяцев текущего года запущены новые проекты по строительству жилья почти на 15 миллионов квадратных метров. Обращаю внимание, это на 78% больше, чем за тот же период прошлого года, и такой показатель - свидетельство того, что отрасль не только восстановилась, но и демонстрирует устойчивую динамику развития", - сказал Путин, выступая на съезде "Единой России" в субботу.Путин также заявил, что Россия может выйти в этом году на рекорд по вводу жилья жилья."Мы можем выйти на рекордный объём ввода жилья в этом году", - сказал Путин на съезде "Единой России".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, владимир путин, россия, жилье, общество