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Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объем введения жилья
Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объем введения жилья - РИА Новости, 19.06.2021
Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объем введения жилья
Строительная отрасль России не только восстановилась, но и демонстрирует устойчивую динамику развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:55
2021-06-19T14:55
2021-06-19T15:19
единая россия
владимир путин
россия
жилье
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Строительная отрасль России не только восстановилась, но и демонстрирует устойчивую динамику развития, заявил президент России Владимир Путин."За первые пять месяцев текущего года запущены новые проекты по строительству жилья почти на 15 миллионов квадратных метров. Обращаю внимание, это на 78% больше, чем за тот же период прошлого года, и такой показатель - свидетельство того, что отрасль не только восстановилась, но и демонстрирует устойчивую динамику развития", - сказал Путин, выступая на съезде "Единой России" в субботу.Путин также заявил, что Россия может выйти в этом году на рекорд по вводу жилья жилья."Мы можем выйти на рекордный объём ввода жилья в этом году", - сказал Путин на съезде "Единой России".
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единая россия, владимир путин, россия, жилье, общество
Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объем введения жилья
14:55 19.06.2021 (обновлено: 15:19 19.06.2021)
Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объем введения жилья в этом году