https://ria.ru/20210619/zdravookhranenie-1737690578.html

Путин назвал укрепление здравоохранения важнейшим приоритетом

Путин назвал укрепление здравоохранения важнейшим приоритетом - РИА Новости, 19.06.2021

Путин назвал укрепление здравоохранения важнейшим приоритетом

Технологическое обновление и кадровое укрепление здравоохранения - важнейший приоритет для государства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:32

2021-06-19T14:32

2021-06-19T14:52

россия

здоровье - общество

единая россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Технологическое обновление и кадровое укрепление здравоохранения - важнейший приоритет для государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Технологическое обновление системы здравоохранения, укрепление его кадрового потенциала, организация работы всех поликлиник, больниц вокруг человека - наш важнейший приоритет", - сказал президент на съезде "Единой России".В текущем году, напомнил он, запущены региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. И в общей сложности на эти цели будет выделено 550 миллиардов рублей."Завтра, уважаемые друзья, отмечается день медицинского работника, и я прошу съезд партии "Единая Россия" поблагодарить наших медиков аплодисментами", - сказал Путин на съезде в субботу. После чего зал аплодировал стоя.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

россия

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2021

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россия, здоровье - общество, единая россия, владимир путин