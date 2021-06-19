https://ria.ru/20210619/zarplata-1737665069.html
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году - РИА Новости, 19.06.2021
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году
Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей в месяц, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру". РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T09:18
2021-06-19T09:18
2021-06-19T11:13
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общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей в месяц, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".Отмечается, что желаемая зарплата для мужской части населения составляет 144,3 тысячи рублей в месяц, тогда как женщины хотели бы получать около 107 тысяч рублей в месяц. Несмотря на более низкие запросы по желаемому доходу, уровень счастья женщин в России оказался выше, чем у мужчин, говорится в исследовании.Согласно полученным результатам, по 14% представителей обоих полов оценили свой уровень счастья на пять баллов. В это же время 24% женщин оценили его на четыре балла против 18% среди мужчин.Среднюю оценку своему уровню счастья дали треть женщин (33%) и мужчин (32%), по два балла — 16% против 14% соответственно. Опрос также показал, что мужчины (20%) чувствуют себя более несчастными, чем женщины (15%).В исследование приняли участие более пяти тысяч человек из всех российских регионов. Ранее стало известно, что россияне готовы отказаться от отпусков при ежемесячной зарплате в 413,6 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210603/problemy-1735350442.html
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россия, общество
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году
09:18 19.06.2021 (обновлено: 11:13 19.06.2021)
Сервис "Работа.ру" выяснил, что россияне в среднем хотят получать 131,6 тысячи рублей в месяц
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей в месяц, сообщает RT
со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Отмечается, что желаемая зарплата для мужской части населения составляет 144,3 тысячи рублей в месяц, тогда как женщины хотели бы получать около 107 тысяч рублей в месяц.
Несмотря на более низкие запросы по желаемому доходу, уровень счастья женщин в России
оказался выше, чем у мужчин, говорится в исследовании.
Согласно полученным результатам, по 14% представителей обоих полов оценили свой уровень счастья на пять баллов. В это же время 24% женщин оценили его на четыре балла против 18% среди мужчин.
Среднюю оценку своему уровню счастья дали треть женщин (33%) и мужчин (32%), по два балла — 16% против 14% соответственно.
Опрос также показал, что мужчины (20%) чувствуют себя более несчастными, чем женщины (15%).
В исследование приняли участие более пяти тысяч человек из всех российских регионов.
Ранее стало известно, что россияне готовы отказаться от отпусков при ежемесячной зарплате в 413,6 тысячи рублей.