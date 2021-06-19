https://ria.ru/20210619/zarplata-1737665069.html

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году - РИА Новости, 19.06.2021

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году

Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей в месяц, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру". РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:18

2021-06-19T09:18

2021-06-19T11:13

россия

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей в месяц, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".Отмечается, что желаемая зарплата для мужской части населения составляет 144,3 тысячи рублей в месяц, тогда как женщины хотели бы получать около 107 тысяч рублей в месяц. Несмотря на более низкие запросы по желаемому доходу, уровень счастья женщин в России оказался выше, чем у мужчин, говорится в исследовании.Согласно полученным результатам, по 14% представителей обоих полов оценили свой уровень счастья на пять баллов. В это же время 24% женщин оценили его на четыре балла против 18% среди мужчин.Среднюю оценку своему уровню счастья дали треть женщин (33%) и мужчин (32%), по два балла — 16% против 14% соответственно. Опрос также показал, что мужчины (20%) чувствуют себя более несчастными, чем женщины (15%).В исследование приняли участие более пяти тысяч человек из всех российских регионов. Ранее стало известно, что россияне готовы отказаться от отпусков при ежемесячной зарплате в 413,6 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210603/problemy-1735350442.html

https://ria.ru/20210531/deti-1734859514.html

россия

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