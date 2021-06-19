Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210619/yakutiya-1737702675.html
"Единая Россия" поддержит проект строительства Ленского моста в Якутии
"Единая Россия" поддержит проект строительства Ленского моста в Якутии - РИА Новости, 19.06.2021
"Единая Россия" поддержит проект строительства Ленского моста в Якутии
"Единая Россия" поддержит проект строительства моста через реку Лена в Якутии, сообщил секретарь якутского регионального отделения партии, глава республики... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:57
2021-06-19T15:57
республика саха (якутия)
россия
река лена
айсен николаев
единая россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_904b6c20a425b0868a5f33719843e84f.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Единая Россия" поддержит проект строительства моста через реку Лена в Якутии, сообщил секретарь якутского регионального отделения партии, глава республики Айсен Николаев перед началом XX Съезда "Единой России"."Это огромный проект. Нет в мире мостов, построенных на территориях с вечной мерзлотой. Его размеры впечатляют – свыше трех километров длина самого моста, 14 километров подходящие дороги. Безусловно, его ждет вся Якутия и северо-восток РФ. Этот проект поддержит "Единая Россия" - и на уровне региона, и на уровне страны", - приводятся слова Николаева на сайте партии.Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более трех километров. Прогнозируется, что в сутки по мосту будут проезжать 4,8 тысячи автомобилей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока, которую планируется реализовать в три этапа до 2035 года.Съезд "Единой России" пройдет 19 июня в Москве. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников сокращено втрое по сравнению с запланированным. Съезд проводится с соблюдением всех действующих требований безопасности.
https://ria.ru/20210610/zatmenie-1736473212.html
россия
река лена
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_d3fa4f1f4bbfbc76ef742f2c695fb280.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, река лена, айсен николаев, единая россия, москва
"Единая Россия" поддержит проект строительства Ленского моста в Якутии
15:57 19.06.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк

Айсен Николаев сообщил, что ЕР поддержит проект строительства Ленского моста в Якутии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Единая Россия" поддержит проект строительства моста через реку Лена в Якутии, сообщил секретарь якутского регионального отделения партии, глава республики Айсен Николаев перед началом XX Съезда "Единой России".
"Это огромный проект. Нет в мире мостов, построенных на территориях с вечной мерзлотой. Его размеры впечатляют – свыше трех километров длина самого моста, 14 километров подходящие дороги. Безусловно, его ждет вся Якутия и северо-восток РФ. Этот проект поддержит "Единая Россия" - и на уровне региона, и на уровне страны", - приводятся слова Николаева на сайте партии.
Солнечное затмение: как его смотрели в Якутии
10 июня, 15:15
Жители Якутии увидели первое за 55 лет кольцеобразное солнечное затмение
Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более трех километров. Прогнозируется, что в сутки по мосту будут проезжать 4,8 тысячи автомобилей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока, которую планируется реализовать в три этапа до 2035 года.
Съезд "Единой России" пройдет 19 июня в Москве. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников сокращено втрое по сравнению с запланированным. Съезд проводится с соблюдением всех действующих требований безопасности.
 
Республика Саха (Якутия)РоссияРека ЛенаАйсен НиколаевЕдиная РоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:06Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО
17:05Минниханов возглавил региональную группу ЕР по Татарстану
17:03Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу
17:01Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
17:01Кадыров возглавил региональную группу ЕР по Чечне
16:59Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник
16:57Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:55Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:52Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:51Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
16:48Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:46Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:43"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:40Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
16:39Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
16:36Ахмадинежад рассказал, как Ирану следует решать проблемы с США
16:36В Краснодаре зарезали мужчину
16:28Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:27Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:21Путин предупредил об особом спросе с ЕР
Лента новостейМолния