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"Единая Россия" поддержит проект строительства Ленского моста в Якутии

"Единая Россия" поддержит проект строительства Ленского моста в Якутии - РИА Новости, 19.06.2021

"Единая Россия" поддержит проект строительства Ленского моста в Якутии

"Единая Россия" поддержит проект строительства моста через реку Лена в Якутии, сообщил секретарь якутского регионального отделения партии, глава республики... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:57

2021-06-19T15:57

2021-06-19T15:57

республика саха (якутия)

россия

река лена

айсен николаев

единая россия

москва

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Единая Россия" поддержит проект строительства моста через реку Лена в Якутии, сообщил секретарь якутского регионального отделения партии, глава республики Айсен Николаев перед началом XX Съезда "Единой России"."Это огромный проект. Нет в мире мостов, построенных на территориях с вечной мерзлотой. Его размеры впечатляют – свыше трех километров длина самого моста, 14 километров подходящие дороги. Безусловно, его ждет вся Якутия и северо-восток РФ. Этот проект поддержит "Единая Россия" - и на уровне региона, и на уровне страны", - приводятся слова Николаева на сайте партии.Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более трех километров. Прогнозируется, что в сутки по мосту будут проезжать 4,8 тысячи автомобилей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока, которую планируется реализовать в три этапа до 2035 года.Съезд "Единой России" пройдет 19 июня в Москве. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников сокращено втрое по сравнению с запланированным. Съезд проводится с соблюдением всех действующих требований безопасности.

https://ria.ru/20210610/zatmenie-1736473212.html

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река лена

москва

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россия, река лена, айсен николаев, единая россия, москва