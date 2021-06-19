https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737734684.html

Аннулирование

Аннулирование - РИА Новости, 20.06.2021

Аннулирование

Сообщение "Путин: нужно наращивать темпы вакцинации, все возможности для этого у России есть", вышедшее на ленту агентства в 22.15, аннулируется как выпущенное... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-19T22:21

2021-06-19T22:21

2021-06-20T05:38

коронавирусы

россия

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Сообщение "Путин: нужно наращивать темпы вакцинации, все возможности для этого у России есть", вышедшее на ленту агентства в 22.15, аннулируется как выпущенное по ошибке.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирусы, россия