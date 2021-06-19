https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737734684.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 20.06.2021
Аннулирование
Сообщение "Путин: нужно наращивать темпы вакцинации, все возможности для этого у России есть", вышедшее на ленту агентства в 22.15, аннулируется как выпущенное... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-19T22:21
2021-06-19T22:21
2021-06-20T05:38
коронавирусы
россия
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Сообщение "Путин: нужно наращивать темпы вакцинации, все возможности для этого у России есть", вышедшее на ленту агентства в 22.15, аннулируется как выпущенное по ошибке.
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коронавирусы, россия
Аннулирование
22:21 19.06.2021 (обновлено: 05:38 20.06.2021)
Сообщение "Путин: нужно наращивать темпы вакцинации, все возможности для этого у России есть", вышедшее на ленту агентства в 22.15, аннулируется как выпущенное по ошибке.