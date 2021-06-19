https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737721139.html

Минтруд рассказал, могут ли уволить за отказ вакцинироваться от COVID-19

Минтруд рассказал, могут ли уволить за отказ вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021

Минтруд рассказал, могут ли уволить за отказ вакцинироваться от COVID-19

Увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено в трудовом законодательстве, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T19:07

2021-06-19T19:07

2021-06-19T19:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

антон котяков

здоровье - общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено в трудовом законодательстве, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.Ранее на этой неделе глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.Помимо этого обязательную вакцинацию граждан из групп риска ввели, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на Сахалине, в Кемерово и Туле.Власти Петербурга также предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий.

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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коронавирус в россии, россия, антон котяков, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество