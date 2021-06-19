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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737721139.html
Минтруд рассказал, могут ли уволить за отказ вакцинироваться от COVID-19
Минтруд рассказал, могут ли уволить за отказ вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
Минтруд рассказал, могут ли уволить за отказ вакцинироваться от COVID-19
Увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено в трудовом законодательстве, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T19:07
2021-06-19T19:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
антон котяков
здоровье - общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено в трудовом законодательстве, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.Ранее на этой неделе глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.Помимо этого обязательную вакцинацию граждан из групп риска ввели, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на Сахалине, в Кемерово и Туле.Власти Петербурга также предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий.
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коронавирус в россии, россия, антон котяков, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество
Минтруд рассказал, могут ли уволить за отказ вакцинироваться от COVID-19
19:07 19.06.2021 (обновлено: 19:34 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак
Вакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Минтруде рассказали, могут ли уволить за отказ вакцинироваться от COVID-19

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено в трудовом законодательстве, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Ранее на этой неделе глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.
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18 июня, 12:41
Помимо этого обязательную вакцинацию граждан из групп риска ввели, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на Сахалине, в Кемерово и Туле.
Власти Петербурга также предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияАнтон КотяковЗдоровье - ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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