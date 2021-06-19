https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737686406.html
Кравцов призвал учителей привиться от COVID-19
Кравцов призвал учителей привиться от COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
Кравцов призвал учителей привиться от COVID-19
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал учителей, которые ещё не сделали прививку от коронавируса, пройти вакцинацию, а также заявил, что сам... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:05
2021-06-19T14:05
2021-06-19T14:05
вакцинация россиян от covid-19
россия
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал учителей, которые ещё не сделали прививку от коронавируса, пройти вакцинацию, а также заявил, что сам ревакцинировался."Дорогие педагоги, уважаемые директора школ... хочу обратиться с рекомендаций сделать, кто ещё не успел по каким-то причинам сделать, прививку", - заявил Кравцов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Он добавил, что прививка - дело добровольное и необходимо ориентироваться на рекомендации врачей, но вакцинация защищает и помогает справиться с болезнью."И сегодня я сделал ревакцинацию, чувствую себя прекрасно", - рассказал Кравцов.Он отметил, что даже в самом министерстве были люди, которые скептически настроены по отношению к вакцине, но теперь об этом сожалеют."Не надо испытывать судьбу, нужно сделать прививку и спокойно отдыхать, работать, учить детей", - резюмировал министр.
https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737664625.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, сергей кравцов, общество
Кравцов призвал учителей привиться от COVID-19
Глава Минпросвещения Кравцов призвал учителей привиться от COVID-19