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В Новгородской области допустили обязательную вакцинацию от COVID-19

В Новгородской области допустили обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021

В Новгородской области допустили обязательную вакцинацию от COVID-19

Решения о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в Новгородской области на сегодняшний день нет, но оно может появиться, пока принимаются меры по... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:00

2021-06-19T14:00

2021-06-19T14:00

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

единая россия

андрей никитин (политик)

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Решения о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в Новгородской области на сегодняшний день нет, но оно может появиться, пока принимаются меры по стимулированию граждан прививаться, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин РИА Новости."Решение о введении обязательной вакцинации принимает главный санитарный врач региона. На сегодня такого решения нет, возможно, оно и появится в ближайшие недели, но на текущий момент мы безусловно будем принимать дополнительные меры по усилению темпов вакцинации, обязательная вакцинация на текущее время у нас не введена", - сказал Никитин в кулуарах съезда "Единой России".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, единая россия, андрей никитин (политик), общество