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В Новгородской области допустили обязательную вакцинацию от COVID-19
В Новгородской области допустили обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
В Новгородской области допустили обязательную вакцинацию от COVID-19
Решения о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в Новгородской области на сегодняшний день нет, но оно может появиться, пока принимаются меры по... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:00
2021-06-19T14:00
2021-06-19T14:00
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
единая россия
андрей никитин (политик)
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Решения о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в Новгородской области на сегодняшний день нет, но оно может появиться, пока принимаются меры по стимулированию граждан прививаться, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин РИА Новости."Решение о введении обязательной вакцинации принимает главный санитарный врач региона. На сегодня такого решения нет, возможно, оно и появится в ближайшие недели, но на текущий момент мы безусловно будем принимать дополнительные меры по усилению темпов вакцинации, обязательная вакцинация на текущее время у нас не введена", - сказал Никитин в кулуарах съезда "Единой России".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, единая россия, андрей никитин (политик), общество
В Новгородской области допустили обязательную вакцинацию от COVID-19
Новгородский губернатор Андрей Никитин допустил возможность введения обязательной вакцинации