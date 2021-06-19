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В Севастополе допустили обязательную вакцинацию отдельных групп
В Севастополе допустили обязательную вакцинацию отдельных групп - РИА Новости, 19.06.2021
В Севастополе допустили обязательную вакцинацию отдельных групп
В Севастополе введены усиленные меры по COVID-19, если они не смогут переломить ситуацию, возможна обязательная вакцинация отдельных групп жителей, заявил РИА... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T12:48
2021-06-19T13:07
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
севастополь
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Севастополе введены усиленные меры по COVID-19, если они не смогут переломить ситуацию, возможна обязательная вакцинация отдельных групп жителей, заявил РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, на неделе в регионе провели штаб по коронавирусу, обсудили все мероприятия. Он уточнил, что обязательная вакцинация может быть введена только постановлением главного санитарного врача, поэтому на штабе договорились, что сейчас вводят усиленные дополнительные ограничения, следят за ситуацией."В случае если этим меры не приведут к тому, чтобы сбить ситуацию, которая сейчас резко начала ухудшаться, тогда главный санитарный врач, возможно, примет решение об обязательной вакцинации отдельных групп, которые наиболее активны в плане социальных контактов. Но, естественно, что те, кто по медицинским показаниям не может прививаться либо не хочет, могут на этот период быть переведены на дистанционную форму с сохранением зарплаты, или в запланированные отпуска. А всех остальных - мы настоятельно рекомендуем им прививаться", - добавил губернатор.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, севастополь, общество
В Севастополе допустили обязательную вакцинацию отдельных групп
12:48 19.06.2021 (обновлено: 13:07 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В Севастополе допустили обязательную вакцинацию отдельных групп от COVID-19

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Севастополе введены усиленные меры по COVID-19, если они не смогут переломить ситуацию, возможна обязательная вакцинация отдельных групп жителей, заявил РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, на неделе в регионе провели штаб по коронавирусу, обсудили все мероприятия. Он уточнил, что обязательная вакцинация может быть введена только постановлением главного санитарного врача, поэтому на штабе договорились, что сейчас вводят усиленные дополнительные ограничения, следят за ситуацией.
"В случае если этим меры не приведут к тому, чтобы сбить ситуацию, которая сейчас резко начала ухудшаться, тогда главный санитарный врач, возможно, примет решение об обязательной вакцинации отдельных групп, которые наиболее активны в плане социальных контактов. Но, естественно, что те, кто по медицинским показаниям не может прививаться либо не хочет, могут на этот период быть переведены на дистанционную форму с сохранением зарплаты, или в запланированные отпуска. А всех остальных - мы настоятельно рекомендуем им прививаться", - добавил губернатор.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииСевастопольОбщество
 
 
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