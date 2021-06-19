https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737664625.html

Эксперты выявили в даркнете продажу поддельных сертификатов о вакцинации

Эксперты выявили в даркнете продажу поддельных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 19.06.2021

Эксперты выявили в даркнете продажу поддельных сертификатов о вакцинации

Поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса в настоящее время в России продаются в основном на теневых форумах и закрытых группах в так называемом... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:11

2021-06-19T09:11

2021-06-19T09:11

распространение коронавируса

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса в настоящее время в России продаются в основном на теневых форумах и закрытых группах в так называемом даркнете, не исключено, что в скором времени объявления о таких продажах будут доступны и на сайтах в рунете, прокомментировал РИА Новости директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин."По нашей информации, основным каналом продажи поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 служат не сайты, а теневые форумы и закрытые группы, где предлагают всевозможные "серые" услуги. На сегодняшний день на форумах в даркнете размещено как минимум 33 актуальных объявления о продаже сертификатов: 12 из них были опубликованы в мае, восемь - в период с 1 по 17 июня", - сказал Волошин.Он отметил, что в русскоязычном сегменте интернета в последние несколько месяцев стали появляться сайты по тематике вакцинации от COVID-19. Так, с 1 по 17 июня со словом "cert" (сокращение от certificate - сертификат) в сочетании с одним из трех слов "vaccin" (vaccine - вакцина), "covid" или "kovid" в доменном имени было обнаружено 20 новых ресурсов. В феврале 2021 года было зарегистрировано 18 аналогичных сайтов, в марте и апреле - по 42, в мае - 51 сайт."В настоящий момент на этих сайтах отсутствуют признаки продажи поддельных сертификатов о вакцинации. Мы не исключаем, что они могут появиться там в будущем", - добавил Волошин.Получить бумажный сертификат о вакцинации в России возможно в поликлинике после того, как произведен второй компонент вакцины от коронавируса. Документ, подтверждающий факт проведения вакцинации от COVID-19, должен быть заверен подписью врача и содержать печать медицинской организации, в которой осуществлялась иммунизация. После получения данных от Минздрава на портале госуслуг автоматически формируется цифровой сертификат о пройденной вакцинации.

https://ria.ru/20210618/kovivak-1737643312.html

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737547189.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество