https://ria.ru/20210619/unizhenie-1737668646.html

В Китае рассказали о попытке Байдена унизить Россию на встрече с Путиным

В Китае рассказали о попытке Байдена унизить Россию на встрече с Путиным - РИА Новости, 19.06.2021

В Китае рассказали о попытке Байдена унизить Россию на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, сообщает Global Times. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:59

2021-06-19T09:59

2021-06-19T12:55

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

китай

сша

политика

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, сообщает Global Times.Издание подчеркивает, что заявления о давлении Китая на Россию и наступлении Поднебесной на ее территории американский лидер мог сделать только перед СМИ, потому что при личной встрече с Владимиром Путиным "он постеснялся бы говорить подобную чушь".Авторы статьи назвали это провокацией, унижающей русский народ. Они уверены, что именно США оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности. Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем действительно длинная, однако она бесспорная, поэтому там царит мир и ведутся активные экономические обмены. "Москва и Пекин — стратегические партнеры, и существующее между ними взаимное доверие имеет прочную политическую основу", — пишет Global Times.В Китае надеются, что Джо Байден и его администрация откажутся от идеи расстроить отношения между двумя странами.Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/bayden-1737601710.html

россия

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, китай, сша, политика