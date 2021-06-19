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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210619/unizhenie-1737668646.html
В Китае рассказали о попытке Байдена унизить Россию на встрече с Путиным
В Китае рассказали о попытке Байдена унизить Россию на встрече с Путиным - РИА Новости, 19.06.2021
В Китае рассказали о попытке Байдена унизить Россию на встрече с Путиным
Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, сообщает Global Times. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T09:59
2021-06-19T12:55
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
китай
сша
политика
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, сообщает Global Times.Издание подчеркивает, что заявления о давлении Китая на Россию и наступлении Поднебесной на ее территории американский лидер мог сделать только перед СМИ, потому что при личной встрече с Владимиром Путиным "он постеснялся бы говорить подобную чушь".Авторы статьи назвали это провокацией, унижающей русский народ. Они уверены, что именно США оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности. Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем действительно длинная, однако она бесспорная, поэтому там царит мир и ведутся активные экономические обмены. "Москва и Пекин — стратегические партнеры, и существующее между ними взаимное доверие имеет прочную политическую основу", — пишет Global Times.В Китае надеются, что Джо Байден и его администрация откажутся от идеи расстроить отношения между двумя странами.Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/bayden-1737601710.html
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россия, джо байден, владимир путин, китай, сша, политика
В Китае рассказали о попытке Байдена унизить Россию на встрече с Путиным
09:59 19.06.2021 (обновлено: 12:55 19.06.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

В Китае заявили, что Байден попытался унизить Россию на встрече с Путиным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, сообщает Global Times.
Издание подчеркивает, что заявления о давлении Китая на Россию и наступлении Поднебесной на ее территории американский лидер мог сделать только перед СМИ, потому что при личной встрече с Владимиром Путиным "он постеснялся бы говорить подобную чушь".
Президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
08:00
"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость
Авторы статьи назвали это провокацией, унижающей русский народ. Они уверены, что именно США оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности.
"Байден просто хочет переложить вину на Китай. Это иллюзия <…>", – считают эксперты.
Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем действительно длинная, однако она бесспорная, поэтому там царит мир и ведутся активные экономические обмены.
"Москва и Пекин — стратегические партнеры, и существующее между ними взаимное доверие имеет прочную политическую основу", — пишет Global Times.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Вчера, 17:15Авторы
Байдену отказали в умственном здоровье: пройдет ли он тест?
В Китае надеются, что Джо Байден и его администрация откажутся от идеи расстроить отношения между двумя странами.
Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденВладимир ПутинКитайСШАПолитика
 
 
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