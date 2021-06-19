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"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз
"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз - РИА Новости, 19.06.2021
"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз
За последние полтора месяца в России резко возросло количество сайтов, предлагающих оформить диагностическую карту техосмотра онлайн, рассказали "Известиям" в... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T07:03
2021-06-19T11:55
кирилл солодовников
россия
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госдума рф
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. За последние полтора месяца в России резко возросло количество сайтов, предлагающих оформить диагностическую карту техосмотра онлайн, рассказали "Известиям" в компании InfoSecurity a Softline Company.Подчеркивается, что с начала мая в Сети зафиксировано более пятисот доменных имен со словом "техосмотр", что в пять раз превышает показатели марта-апреля. Примерно в девяти случаях из десяти речь идет о сайтах, предлагающих получение диагностической карты без визита на станцию техобслуживания.Генеральной директор компании Кирилл Солодовников в беседе с газетой обратил внимание на противозаконность оформления диагностической карты без визита на станцию техобслуживания. По его словам, злоумышленники могут воспользоваться личными данными клиента, а тот, в свою очередь, вероятно, потеряет деньги или получит фейковую диагностическую карту.Солодовников считает, что активизация мошенников связана с отменой обязательного проведения техосмотра для получения полиса ОСАГО с 22 августа.Соответствующий закон приняла Госдума. Ранее выдача полиса ОСАГО была возможна лишь при прохождении этой процедуры. Нововведения исключили эту норму и одновременно внесли соответствующие изменения в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. В результате для получения полиса водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать проведенный техосмотр.
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кирилл солодовников, россия, осаго, авто, госдума рф, общество
"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз
07:03 19.06.2021 (обновлено: 11:55 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз за полтора месяца

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. За последние полтора месяца в России резко возросло количество сайтов, предлагающих оформить диагностическую карту техосмотра онлайн, рассказали "Известиям" в компании InfoSecurity a Softline Company.
Подчеркивается, что с начала мая в Сети зафиксировано более пятисот доменных имен со словом "техосмотр", что в пять раз превышает показатели марта-апреля. Примерно в девяти случаях из десяти речь идет о сайтах, предлагающих получение диагностической карты без визита на станцию техобслуживания.
Генеральной директор компании Кирилл Солодовников в беседе с газетой обратил внимание на противозаконность оформления диагностической карты без визита на станцию техобслуживания. По его словам, злоумышленники могут воспользоваться личными данными клиента, а тот, в свою очередь, вероятно, потеряет деньги или получит фейковую диагностическую карту.
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Солодовников считает, что активизация мошенников связана с отменой обязательного проведения техосмотра для получения полиса ОСАГО с 22 августа.
Соответствующий закон приняла Госдума. Ранее выдача полиса ОСАГО была возможна лишь при прохождении этой процедуры. Нововведения исключили эту норму и одновременно внесли соответствующие изменения в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. В результате для получения полиса водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать проведенный техосмотр.
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Кирилл СолодовниковРоссияОСАГОАвтоГосдума РФОбщество
 
 
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