https://ria.ru/20210619/tekhosmotr-1737658089.html

"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз

"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз - РИА Новости, 19.06.2021

"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз

За последние полтора месяца в России резко возросло количество сайтов, предлагающих оформить диагностическую карту техосмотра онлайн, рассказали "Известиям" в... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T07:03

2021-06-19T07:03

2021-06-19T11:55

кирилл солодовников

россия

осаго

авто

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. За последние полтора месяца в России резко возросло количество сайтов, предлагающих оформить диагностическую карту техосмотра онлайн, рассказали "Известиям" в компании InfoSecurity a Softline Company.Подчеркивается, что с начала мая в Сети зафиксировано более пятисот доменных имен со словом "техосмотр", что в пять раз превышает показатели марта-апреля. Примерно в девяти случаях из десяти речь идет о сайтах, предлагающих получение диагностической карты без визита на станцию техобслуживания.Генеральной директор компании Кирилл Солодовников в беседе с газетой обратил внимание на противозаконность оформления диагностической карты без визита на станцию техобслуживания. По его словам, злоумышленники могут воспользоваться личными данными клиента, а тот, в свою очередь, вероятно, потеряет деньги или получит фейковую диагностическую карту.Солодовников считает, что активизация мошенников связана с отменой обязательного проведения техосмотра для получения полиса ОСАГО с 22 августа.Соответствующий закон приняла Госдума. Ранее выдача полиса ОСАГО была возможна лишь при прохождении этой процедуры. Нововведения исключили эту норму и одновременно внесли соответствующие изменения в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. В результате для получения полиса водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать проведенный техосмотр.

https://ria.ru/20210610/osago-1736404585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл солодовников, россия, осаго, авто, госдума рф, общество