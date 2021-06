https://ria.ru/20210619/sokolova-1737717371.html

Умерла звезда клипов Little Big Полина Соколова

2021-06-19

2021-06-19T18:39

2021-06-19T22:39

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Умерла артистка Полина Соколова, известная по клипам музыкальной группы Little Big. Об этом сообщается на официальной странице коллектива во "ВКонтакте".Причины смерти не уточняются. Участники группы выразили соболезнования родным и близким женщины."Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром", — говорится в публикации.Артистка снималась в таких клипах Little Big, как Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.

