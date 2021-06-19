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Путин заявил о необходимости заниматься ремонтом и модернизацией школ
Путин заявил о необходимости заниматься ремонтом и модернизацией школ - РИА Новости, 19.06.2021
Путин заявил о необходимости заниматься ремонтом и модернизацией школ
Президент РФ Владимир Путин назвал одним из ключевых направлений работы формирование современного образовательного пространства и обратил внимание на... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T18:00
2021-06-19T18:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал одним из ключевых направлений работы формирование современного образовательного пространства и обратил внимание на необходимость заниматься ремонтом и модернизацией школ.Путин напомнил, что за счет средств федерального бюджета, а также с привлечением ресурсов ВЭБа до конца 2024 года будет построено не менее 1300 новых школ."Однако у нас немало действующих школ с замечательными педагогическими коллективами, хорошими традициями. Нередко в них учились еще и родители, а то и бабушки и дедушки сегодняшних школьников. Конечно же, эти здания не должны быть обойдены нашим вниманием", - добавил Путин."Они нуждаются, как правило, в модернизации, обновлении, обустройстве учебной базы, мастерских, школьных стадионов, другой инфраструктуры, в надежных системах безопасности и антитеррористической защищенности", - сказал президент.Он привел статистику, согласно которой 72 процента школьных зданий нуждаются в текущем ремонте, а 10 процентов в капитальном."Незначительное количество, есть и такие, находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо", - добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вэб.рф (вэб), единая россия, владимир путин, образование - общество
Путин заявил о необходимости заниматься ремонтом и модернизацией школ
Путин заявил о необходимости заниматься ремонтом и модернизацией школ
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
назвал одним из ключевых направлений работы формирование современного образовательного пространства и обратил внимание на необходимость заниматься ремонтом и модернизацией школ.
"Следующее ключевое направление нашей совместной работы - это формирование современного передового образовательного пространства. В университетах, вузах наших регионов, и конечно, в российских школах", - сказал он на съезде "Единой России".
Путин напомнил, что за счет средств федерального бюджета, а также с привлечением ресурсов ВЭБа
до конца 2024 года будет построено не менее 1300 новых школ.
"Однако у нас немало действующих школ с замечательными педагогическими коллективами, хорошими традициями. Нередко в них учились еще и родители, а то и бабушки и дедушки сегодняшних школьников. Конечно же, эти здания не должны быть обойдены нашим вниманием", - добавил Путин.
"Они нуждаются, как правило, в модернизации, обновлении, обустройстве учебной базы, мастерских, школьных стадионов, другой инфраструктуры, в надежных системах безопасности и антитеррористической защищенности", - сказал президент.
Он привел статистику, согласно которой 72 процента школьных зданий нуждаются в текущем ремонте, а 10 процентов в капитальном.
"Незначительное количество, есть и такие, находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо", - добавил он.