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Блок экс-главы Армении Саргсяна заявил о давлении со стороны силовиков
Блок экс-главы Армении Саргсяна заявил о давлении со стороны силовиков - РИА Новости, 19.06.2021
Блок экс-главы Армении Саргсяна заявил о давлении со стороны силовиков
Представитель политического блока экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" Сос Акобян заявил в субботу журналистам обысках, задержаниях, вызовах к... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T21:46
2021-06-19T21:46
серж саргсян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Представитель политического блока экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" Сос Акобян заявил в субботу журналистам обысках, задержаниях, вызовах к следователям и другом давлении на альянс со стороны правоохранительных органов в преддверии внеочередных парламентских выборов."Десятки человек - кандидаты в депутаты от блока "Честь имею", активисты штабов, сторонники доставляются в отделения. С утра около 30 человек были вызваны в следственные органы для дачи разъяснений. В Вайоцдзорской области задержан кандидат в депутаты, руководитель нашего регионального офиса Гор Седракян", - сказал Акобян журналистам.По его словам, в офисе, квартире и машине Седракяна прошли обыски. "Ничего незаконного не найдено, но он был задержан, хотя пользовался неприкосновенностью как кандидат в депутаты", - отметил представитель блока. Он добавил, что около 40 правоохранителей "без санкции суда" провели обыск в офисе альянса в городе Раздан, сторонникам политической силы звонят и вызывают в полицейские отделения и следственные органы."Помимо этого, у нас есть сведения, что на бюллетенях блока "Честь имею" есть какие-то чернильные пятна. Мы предупредили об этом Центризбирком, чтобы эти бюллетени не были признаны под этим предлогом недействительными", - сказал Акобян.Ранее Специальная следственная служба Армении сообщила о задержании в Вайоцдзорской области трех человек, в том числе кандидата в депутаты, по подозрению в раздаче избирательных взяток.В середине мая возглавляемая бывшим армянским президентом Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении и партия "Отечество" экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна заявили о создании предвыборного блока "Честь имею" в преддверии назначенных на 20 июня внеочередных парламентских выборов,
https://ria.ru/20210617/politika-1737344775.html
https://ria.ru/20210618/armeniya-1737547790.html
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серж саргсян, армения, в мире
Блок экс-главы Армении Саргсяна заявил о давлении со стороны силовиков
21:46 19.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЭкс-президент Армении Серж Саргсян
Экс-президент Армении Серж Саргсян - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Блок экс-главы Армении Саргсяна заявил о давлении со стороны силовиков

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ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Представитель политического блока экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" Сос Акобян заявил в субботу журналистам обысках, задержаниях, вызовах к следователям и другом давлении на альянс со стороны правоохранительных органов в преддверии внеочередных парламентских выборов.
"Десятки человек - кандидаты в депутаты от блока "Честь имею", активисты штабов, сторонники доставляются в отделения. С утра около 30 человек были вызваны в следственные органы для дачи разъяснений. В Вайоцдзорской области задержан кандидат в депутаты, руководитель нашего регионального офиса Гор Седракян", - сказал Акобян журналистам.
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По его словам, в офисе, квартире и машине Седракяна прошли обыски. "Ничего незаконного не найдено, но он был задержан, хотя пользовался неприкосновенностью как кандидат в депутаты", - отметил представитель блока. Он добавил, что около 40 правоохранителей "без санкции суда" провели обыск в офисе альянса в городе Раздан, сторонникам политической силы звонят и вызывают в полицейские отделения и следственные органы.
"Помимо этого, у нас есть сведения, что на бюллетенях блока "Честь имею" есть какие-то чернильные пятна. Мы предупредили об этом Центризбирком, чтобы эти бюллетени не были признаны под этим предлогом недействительными", - сказал Акобян.
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Ранее Специальная следственная служба Армении сообщила о задержании в Вайоцдзорской области трех человек, в том числе кандидата в депутаты, по подозрению в раздаче избирательных взяток.
В середине мая возглавляемая бывшим армянским президентом Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении и партия "Отечество" экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна заявили о создании предвыборного блока "Честь имею" в преддверии назначенных на 20 июня внеочередных парламентских выборов,
 
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