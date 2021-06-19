https://ria.ru/20210619/samolet-1737700215.html
Медики рассказали о состоянии раненных при крушении самолета в Кузбассе
Медики рассказали о состоянии раненных при крушении самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
Медики рассказали о состоянии раненных при крушении самолета в Кузбассе
Двоих из пятнадцати пострадавших, доставленных в центр охраны здоровья шахтеров города Ленинска-Кузнецкого, отпустили на амбулаторное лечение, сообщил РИА... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:36
2021-06-19T15:36
2021-06-19T15:59
жесткая посадка самолета в кузбассе
ленинск-кузнецкий
промышленновский район
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Двоих из пятнадцати пострадавших, доставленных в центр охраны здоровья шахтеров города Ленинска-Кузнецкого, отпустили на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик."Четверо так и остаются в тяжелом состоянии, а двух человек отпустили амбулаторно", – сказал Дужик.Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным главы региона, четыре человека погибли, 15 пострадали.
https://ria.ru/20210619/samolety-1737670852.html
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жесткая посадка самолета в кузбассе, ленинск-кузнецкий, промышленновский район, кемеровская область, происшествия
Медики рассказали о состоянии раненных при крушении самолета в Кузбассе
15:36 19.06.2021 (обновлено: 15:59 19.06.2021)
В центре медицины катастроф рассказали о состоянии раненных при крушении самолета в Кузбассе