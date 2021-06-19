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В Кузбассе рассказали о состоянии раненных при крушении самолета
В Кузбассе рассказали о состоянии раненных при крушении самолета - РИА Новости, 19.06.2021
В Кузбассе рассказали о состоянии раненных при крушении самолета
Пять человек после крушения самолета в Кузбассе находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще восемь - в состоянии средней степени тяжести и двое - в легком,... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:09
2021-06-19T11:09
2021-06-19T15:53
жесткая посадка самолета в кузбассе
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЖУРАВЛЕВО (Кемеровская обл.), 19 июн - РИА Новости. Пять человек после крушения самолета в Кузбассе находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще восемь - в состоянии средней степени тяжести и двое - в легком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Как сообщалось ранее со ссылкой на данные главы региона, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 - в средней тяжести, еще четыре человека погибли."Пять тяжелые - это в реанимации, и восемь человек - средней степени тяжести, с различными травмами: черепно-мозговые, внутренне-компрессионные. Двое - легкой степени тяжести", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пятерых пострадавших в тяжелом состоянии увезли на вертолетах.
https://ria.ru/20210619/samolety-1737670852.html
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жесткая посадка самолета в кузбассе, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
В Кузбассе рассказали о состоянии раненных при крушении самолета
11:09 19.06.2021 (обновлено: 15:53 19.06.2021)
Представитель экстренных служб рассказал о состоянии раненых при крушении самолета в Кузбассе